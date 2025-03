Bruna Gomes 'enche-se' de brilho com a ajuda de Bernardo Sousa e arranca elogios: «Perfeita»

Bruna Gomes, ex-concorrente do Big Brother e comentadora do mesmo formato, encontra-se de férias no Brasil e tem arrancado elogios por parte dos seguidores com os registos que tem partilhado do outro lado do Atlântico.

Esta segunda-feira, dia 4 de março, não foi diferente. A influencer partilhou um vídeo a arranjar-se para o Carnaval com a ajuda de Bernardo Sousa, que lhe passou um creme brilhante, que não deixou ninguém indiferente.

«Abadá, brilhos e um sonho», escreveu Bruna Gomes na legenda do vídeo, que somou muitos elogios por parte dos internautas: «Uma estrela», lê-se. «Os sonhos comandam a vida, brilhe muito», escreve outro. «Perfeita», lê-se noutro.

Veja a partilha de Bruna Gomes em baixo e percorra as galerias de fotografias que preparámos para si para ver as melhores imagens de Bruna Gomes e Bernardo Sousa no Brasil, a captar todas as atenções!