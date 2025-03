Bruna Gomes surpreende Bernardo Sousa com «presente misterioso» e ninguém esperava isto...

No Brasil, Bruna Gomes ofereceu um presente inesperado a Bernardo Sousa.

Os dois foram fazer uma caricatura em casal e mostraram-se radiantes.

Bruna Gomes e Bernardo Sousa estão de férias no Brasil e a influencer digital surpreendeu o piloto com um «presente misterioso» que não deixou ninguém indiferente.

Os dois foram ter com um artista que fez uma caricatura do casal muito original e que valeu muitas gargalhadas e momentos divertidos de boa disposição.

«O Bernardo: “mas a surpresa era um nariz minimalista?” KKKK», escreveu Bruna Gomes na legenda do vídeo da surpresa, partilhado na sua página de Instagram.

A partilha valeu também muitos comentários dos internautas a elogiar o casal: «Ah mas eles são muito bonitinhos de todas as formas e maneiras, no sentido total da palavra ❤️ amorzinhos», lê-se. «Ficam lindos até na caricatura kkkkk assim não vale», escreveu a irmã de Bruna.

Veja o vídeo do momento e percorra as galerias de fotografias que preparámos para si para ver as melhores imagens de Bruna Gomes e Bernardo Sousa no Brasil.