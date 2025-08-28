Dois andares, uma cozinha gigante e três terraços: Entre na casa de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Bruna Gomes e Bernardo Sousa deram o tão esperado passo de comprar uma casa de sonho em conjunto. Gostava de 'entrar' e conhecer o ninho de amor do casal de ex-concorrentes do Big Brother? Pode fazê-lo ao assistir ao vídeo que Bruna fez da casa nova.

No seu canal de YouTube, Bruna Gomes mostrou o primeiro andar do duplex que comprou em Lisboa com Bernardo Sousa e as áreas são impressionantes: uma cozinha gigante e três terraços enormes, com uma vista de cortar a respiração.

«Aqui vamos construir uma nova história. Estamos há muito tempo à procura de um lugar assim É um apartamento que tem dois andares», explicou a influencer digital, antes de iniciar a visita pela parte de cima da casa nova.

De recordar que Bruna e Bernardo anunciaram esta quinta-feira que tinham comprado uma casa nova: «Vamos nos MUDAR!!! Deus é incrível o tempo todo», começou por escrever Bruna numa publicação na sua página de Instagram.

«Estou muito feliz em compartilhar, sei o quanto torcem por mim, na verdade, é o mesmo que torço por vocês. Ao longo da minha vida tive muitas casas, foram muitos lugares e hoje com o coração tão feliz e em paz que digo que vamos ter um novo lar», acrescentou.

Num outro vídeo, partilhado mais tarde nas stories do Instagram. Bruna Sousa mostra-se já dentro da casa nova.

«Estávamos muito ansiosos, viemos passar uma noite aqui na casa nova. Não tem nada, além de muita felicidade», disse Bruna Gomes, radiante com a mudança.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as primeiras imagens da casa nova de Bruna Gomes e Bernardo Sousa.