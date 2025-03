Emocionante reencontro de Bruna Gomes e Bernardo Sousa após acidente assustador!

Chegada ao Brasil após acidente: Bernardo Sousa sofreu um acidente durante a primeira corrida do Mundial de Resistência no Qatar, quando o seu carro começou a arder no final da prova, mas saiu ileso do incidente.

Um reencontro emocionante: Bruna Gomes e Bernardo Sousa no aeroporto, após momentos de grande preocupação. Bruna Gomes esteve de coração nas mãos durante várias horas!

O reencontro entre Bruna Gomes e Bernardo Sousa foi marcado por forte emoção no Aeroporto do Rio de Janeiro. Após o piloto ter sofrido um acidente preocupante durante a primeira corrida do Mundial de Resistência (FIA WEC), no Qatar, Bruna correu para o Brasil para estar ao lado da companheira. O momento do reencontro foi descrito como «de cortar a respiração"».

Relembre o que aconteceu com Bernardo Sousa

Na passada sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025, Bernardo Sousa protagonizou um grande susto durante a prova no Qatar. O Ford Mustang LMGT3 que pilotava começou a arder no final da corrida, obrigando o madeirense a parar imediatamente o veículo. Felizmente, Bernardo Sousa conseguiu sair ileso do incidente, mas o susto foi inevitável para todos que acompanhavam a competição, especialmente para Bruna Gomes, que estava no Brasil no momento do acidente.

Apesar do episódio tenso, Bernardo Sousa mostrou-se resiliente e agradeceu o apoio da sua equipa e dos fãs. «Acabou! Não correu como queríamos, mas isto são corridas!!!», escreveu nas redes sociais, demonstrando já estar focado na próxima etapa, em Imola.

O reencontro emocionante

No aeroporto do Rio de Janeiro, o casal protagonizou um abraço sentido, marcando um momento especial após dias de angústia e preocupação. Bruna, visivelmente emocionada, mostrou-se aliviada por poder finalmente estar ao lado de Bernardo.