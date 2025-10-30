Entraram num ‘reality’ e pararam o País com o casamento. Nós mostramos as imagens de sonho

O casamento é sempre um momento memorável, mais ainda quando se trata de uma história de amor que o público acompanha diariamente, seja porque a viu nascer num reality-show, ou porque conhece um dos elementos do casal e vive as suas conquistas.

Falamos dos casamentos de ex-concorrentes de reality-shows em Portugal, tanto de casais que se formaram dentro da casa mais vigiada do País, como de duplas em que apenas um deles foi concorrente, mas o outro acabou por ser lançado para as luzes da ribalta.

Vestidos de noiva exuberantes, decorações de luxo e cenários dignos de um autêntico conto de fadas são os ingredientes perfeitos para cerimónias de sonho, cheias de alegria e, sobretudo, muito amor, sempre com o público à distância de um telemóvel, a acompanhar tudo.

Recordamos agora os casamentos mais incríveis dos reality-shows da TVI, que pararam o País com a sua exuberância: Bruna Gomes e Bernardo Sousa, Jéssica Antunes e Rui Figueiredo e Joana Schreyer e Ricardo Pereira são exemplos de casais que se apaixonaram na casa e casaram fora dela.

Sandrina Pratas, Andreia Filipe, Alexandra Rocha, Cleide Senhorães, Rosa Bela, Francisco Macau, Noélia Pereira, Miguel Azevedo e Tierry Vilson são exemplos de ex-concorrentes que casaram com pessoas que não entraram em reality-shows, mas nem por isso o casamento foi menos impactante.

