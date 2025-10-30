Entraram num ‘reality’ e pararam o País com o casamento. Nós mostramos as imagens de sonho

Ao Minuto

18:37
Leandro implacável com Liliana: «Faz as malas e vai embora» - Big Brother
04:07

Leandro implacável com Liliana: «Faz as malas e vai embora»

18:26
Fábio não perdoa Liliana: «Não namoramos e já me falhas» - Big Brother
01:46

Fábio não perdoa Liliana: «Não namoramos e já me falhas»

18:20
Liliana e Pedro Jorge protagonizam almoço especial: Veja todas as imagens - Big Brother
03:22

Liliana e Pedro Jorge protagonizam almoço especial: Veja todas as imagens

18:11
Liliana conta a Marisa que Pedro Jorge admitiu que se envolveria com ela. Veja a reação da concorrente - Big Brother
03:21

Liliana conta a Marisa que Pedro Jorge admitiu que se envolveria com ela. Veja a reação da concorrente

18:07
Marisa indignada com Pedro Jorge após almoço com Liliana: «Falta de respeito» - Big Brother
06:07

Marisa indignada com Pedro Jorge após almoço com Liliana: «Falta de respeito»

17:12
De voz embargada e desfeita em lágrimas. Raquel mostra o lado mais frágil e emociona a casa - Big Brother
02:37

De voz embargada e desfeita em lágrimas. Raquel mostra o lado mais frágil e emociona a casa

17:00
Marisa dá opinião sobre relações e a casa explode: «Mudas para agradar. Onde está o amor próprio?» - Big Brother
04:52

Marisa dá opinião sobre relações e a casa explode: «Mudas para agradar. Onde está o amor próprio?»

16:53
«A única pessoa que tenho de agradar sou eu»: Liliana deixa recado aos colegas - Big Brother
00:56

«A única pessoa que tenho de agradar sou eu»: Liliana deixa recado aos colegas

16:38
«Estás a dizer que não queres mais nada comigo»: Liliana em choque com decisão de Fábio - Big Brother
08:10

«Estás a dizer que não queres mais nada comigo»: Liliana em choque com decisão de Fábio

16:36
Relação chegou ao fim? Fábio implacável com Liliana: «Não tenho nada para falar contigo» - Big Brother
04:49

Relação chegou ao fim? Fábio implacável com Liliana: «Não tenho nada para falar contigo»

16:35
Conflito intenso entre Leandro e Pedro Jorge deixa Marisa e Marisa Susana em alerta atrás das portas - Big Brother
07:06

Conflito intenso entre Leandro e Pedro Jorge deixa Marisa e Marisa Susana em alerta atrás das portas

16:32
De costas voltadas? Leandro reprova atitude do amigo: «Tu dizes uma coisa, fazes outra» - Big Brother
04:38

De costas voltadas? Leandro reprova atitude do amigo: «Tu dizes uma coisa, fazes outra»

16:30
Ataque de ciúmes? Fábio desconfortável com dança de Liliana com Pedro Jorge - Big Brother
03:49

Ataque de ciúmes? Fábio desconfortável com dança de Liliana com Pedro Jorge

16:28
Pedro Jorge desabafa para as câmeras: «Ela tem que se controlar com aquelas bocas» - Big Brother
02:46

Pedro Jorge desabafa para as câmeras: «Ela tem que se controlar com aquelas bocas»

16:24
Fábio reage a almoço especial de Liliana e Pedro Jorge: «Foi bom assim, para ver as atitudes que tu tens» - Big Brother
02:13

Fábio reage a almoço especial de Liliana e Pedro Jorge: «Foi bom assim, para ver as atitudes que tu tens»

16:21
Enquanto almoçava com Liliana, Pedro Jorge recebeu um avião que gerou falatório na casa - Big Brother
01:35

Enquanto almoçava com Liliana, Pedro Jorge recebeu um avião que gerou falatório na casa

16:18
Imperdível: A reação de Marisa ao ver Pedro voltar do almoço com Liliana - Big Brother
02:10

Imperdível: A reação de Marisa ao ver Pedro voltar do almoço com Liliana

16:16
Liliana e Pedro Jorge dançam bem agarradinhos - Big Brother
04:32

Liliana e Pedro Jorge dançam bem agarradinhos

16:04
Tensão no ar! Liliana desconfia de segredo de casal e envolve Pedro Jorge: «Será que és tu?» - Big Brother
05:13

Tensão no ar! Liliana desconfia de segredo de casal e envolve Pedro Jorge: «Será que és tu?»

15:46
Liliana deixa claro a Pedro Jorge: «Neste momento, eu tirava a Marisa» - Big Brother
04:54

Liliana deixa claro a Pedro Jorge: «Neste momento, eu tirava a Marisa»

15:40
Pedro assume a Liliana que faria casal com Marisa: «Gosto de mulheres mais velhas» - Big Brother
06:05

Pedro assume a Liliana que faria casal com Marisa: «Gosto de mulheres mais velhas»

15:31
Clima de ‘flirt’? Liliana questiona Pedro Jorge: «Tens interesse em alguém da casa?» - Big Brother
05:08

Clima de ‘flirt’? Liliana questiona Pedro Jorge: «Tens interesse em alguém da casa?»

15:24
Pedro Jorge surpreende Liliana ao revelar que pagou pelo almoço. Veja a reação - Big Brother
09:03

Pedro Jorge surpreende Liliana ao revelar que pagou pelo almoço. Veja a reação

15:13
Liliana em choque com convite de Pedro Jorge: «Porque é que tinhas esse desejo por mim?» - Big Brother
05:11

Liliana em choque com convite de Pedro Jorge: «Porque é que tinhas esse desejo por mim?»

14:59
Quando a voz quase falhou a Cristina Ferreira em direto: Eis o porquê da emoção da apresentadora - Big Brother

Quando a voz quase falhou a Cristina Ferreira em direto: Eis o porquê da emoção da apresentadora

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Entraram num ‘reality’ e pararam o País com o casamento. Nós mostramos as imagens de sonho

Entraram num ‘reality’ e pararam o País com o casamento. Nós mostramos as imagens de sonho - Big Brother

Veja as imagens dos casamentos de sonho das estrelas dos realities.

O casamento é sempre um momento memorável, mais ainda quando se trata de uma história de amor que o público acompanha diariamente, seja porque a viu nascer num reality-show, ou porque conhece um dos elementos do casal e vive as suas conquistas. 

Falamos dos casamentos de ex-concorrentes de reality-shows em Portugal, tanto de casais que se formaram dentro da casa mais vigiada do País, como de duplas em que apenas um deles foi concorrente, mas o outro acabou por ser lançado para as luzes da ribalta. 

Vestidos de noiva exuberantes, decorações de luxo e cenários dignos de um autêntico conto de fadas são os ingredientes perfeitos para cerimónias de sonho, cheias de alegria e, sobretudo, muito amor, sempre com o público à distância de um telemóvel, a acompanhar tudo. 

Recordamos agora os casamentos mais incríveis dos reality-shows da TVI, que pararam o País com a sua exuberância: Bruna Gomes e Bernardo Sousa, Jéssica Antunes e Rui Figueiredo e Joana Schreyer e Ricardo Pereira são exemplos de casais que se apaixonaram na casa e casaram fora dela. 

Sandrina Pratas, Andreia Filipe, Alexandra Rocha, Cleide Senhorães, Rosa Bela, Francisco Macau, Noélia Pereira, Miguel Azevedo e Tierry Vilson são exemplos de ex-concorrentes que casaram com pessoas que não entraram em reality-shows, mas nem por isso o casamento foi menos impactante. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja todas as imagens dos casamentos de sonho que marcaram o pós-reality-show. 

 

Relacionados

Depois do casamento de princesa, ex-concorrente parte para lua de mel de sonho: As primeiras imagens aqui

Casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo marcado por ausência (de peso) dos reality shows

Casamento de Noélia Pereira em destaque! A surpresa inesperada que deixou todos a suspirar
Temas: Bruna Gomes Bernardo Sousa Jéssica Antunes Rui Figueiredo Joana Schreyer

Fora da Casa

Namoro icónico de ex-concorrente chega ao fim e deixa Cláudio Ramos «em choque»

Namoro icónico de ex-concorrente chega ao fim e deixa Cláudio Ramos «em choque»

Há 25 min
Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

Há 49 min
Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

Há 2h e 46min
Mãe de Inês acaba com as esperanças de Vera e revela tudo sobre os sentimentos da filha

Mãe de Inês acaba com as esperanças de Vera e revela tudo sobre os sentimentos da filha

Há 3h e 54min
Longe dos holofotes, Maria Botelho Moniz mostra a sua nova vida

Longe dos holofotes, Maria Botelho Moniz mostra a sua nova vida

Hoje às 14:43
Jantar a dois? Esta foi a companhia inesperada de Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025

Jantar a dois? Esta foi a companhia inesperada de Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025

Hoje às 12:46
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Ranking de Popularidade: Após semanas em primeiro lugar, Marisa é destronada. Já Fábio surpreende

Ranking de Popularidade: Após semanas em primeiro lugar, Marisa é destronada. Já Fábio surpreende

Hoje às 12:26
Novidades no ranking de Popularidade

Novidades no ranking de Popularidade

Hoje às 12:23
Entraram num ‘reality’ e pararam o País com o casamento. Nós mostramos as imagens de sonho

Entraram num ‘reality’ e pararam o País com o casamento. Nós mostramos as imagens de sonho

Hoje às 09:58
Vestidos de princesa e cenários de filme. Os casamentos mais incríveis do mundo dos ‘realities’

Vestidos de princesa e cenários de filme. Os casamentos mais incríveis do mundo dos ‘realities’

Hoje às 09:30
Tente não rir com a imitação hilariante de Pedro Jorge de Liliana
01:11

Tente não rir com a imitação hilariante de Pedro Jorge de Liliana

Hoje às 12:16
Ver Mais

Notícias

Namoro icónico de ex-concorrente chega ao fim e deixa Cláudio Ramos «em choque»

Namoro icónico de ex-concorrente chega ao fim e deixa Cláudio Ramos «em choque»

Há 25 min
Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

Há 49 min
Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

Há 2h e 46min
Quando a voz quase falhou a Cristina Ferreira em direto: Eis o porquê da emoção da apresentadora

Quando a voz quase falhou a Cristina Ferreira em direto: Eis o porquê da emoção da apresentadora

Há 3h e 51min
Mãe de Inês acaba com as esperanças de Vera e revela tudo sobre os sentimentos da filha

Mãe de Inês acaba com as esperanças de Vera e revela tudo sobre os sentimentos da filha

Há 3h e 54min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Hoje às 14:39
Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

28 out, 16:46
Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

27 out, 17:32
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

27 out, 17:14
Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

27 out, 14:51
Ver Mais Outros Sites