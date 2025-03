Foi no céu que viveram um momento apaixonante! Bernardo Sousa e Bruna Gomes celebram o Carnaval com viagem única

Celebração no Brasil: Bernardo Sousa e Bruna Gomes desfrutaram de uma experiência única durante o Carnaval no Brasil, com festas e momentos românticos.

Bernardo Sousa e Bruna Gomes estão a viver uma viagem de sonho no Brasil, onde celebram o Carnaval com muito entusiasmo e romance. O piloto e a influenciadora digital têm partilhado momentos inesquecíveis nas redes sociais, incluindo uma experiência única de helicóptero sobre o Rio de Janeiro.

Em plena festa carnavalesca, o casal aproveitou o clima quente e as festas na praia, mas foi no céu do Rio que viveram um dos momentos mais marcantes da viagem. Bruna Gomes partilhou uma fotografia a bordo do helicóptero com Bernardo Sousa, onde expressou a sua felicidade: «Deus é bom o tempo todo».

Além do voo incrível, o casal tem aproveitado ao máximo o Carnaval, com muitas festas e momentos a dois.

Veja as imagens exclusivas do casal na experiência de helicóptero que está a deixar os fãs completamente maravilhados!