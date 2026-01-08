Hilariante! Bruna Gomes surpreende Bernardo Sousa com presente inusitado. Esta foi a reação do piloto

Bruna Gomes e Bernardo Sousa estão a aproveitar uns dias de descanso juntos no Brasil, numa viagem que junta romance e família. O casal tem partilhado vários momentos especiais desta escapadela, mas há um momento hilariante que está a dar que falar.

Durante os primeiros dias junto da família da ex-concorrente e comentadora, Bruna Gomes decidiu surpreender o namorado com um presente especial que rapidamente se tornou viral entre os fãs do casal.

Foi através dos stories do Instagram que a jovem registou o momento descontraído. Nas imagens partilhadas, Bernardo Sousa surge a abrir cuidadosamente um embrulho que escondia uma t-shirt com uma mensagem hilariante.

O piloto não conseguiu conter o riso ao deparar-se com a frase impressa na peça de roupa: «Não preciso de ChatGPT porque minha mulher sabe de tudo».