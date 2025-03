Momento único em novo paraíso: Bruna Gomes e Bernardo Sousa revivem o início da relação com um detalhe inesperado

Bruna Gomes e Bernardo Sousa estão em novo destino paradisíaco que trouxe um detalhe inesperado que deixou todos a suspirar. Veja aqui o que encontrou Bruna Gomes...

Novo destino de sonho! Após a passagem no Carnaval no Rio, Bernardo Sousa e Bruna Gomes rumaram a novo destino paradisíaco, para dias de descanso e romance.

Coincidência emocionante! Bruna partilhou um detalhe curioso no hotel que relembra o inicio de namoro do casal.

Após viverem a energia contagiante do Carnaval no Rio de Janeiro, Bernardo Sousa e Bruna Gomes decidiram rumar a um novo destino paradisíaco. O casal está agora na Praia do Forte, na Bahia, para aproveitar momentos de descanso na praia.

Nas redes sociais, tanto o piloto como a influenciadora digital têm partilhado registos das férias de sonho, mas foi um pequeno detalhe que chamou especialmente a atenção do casal.

Bruna Gomes publicou um story com o horário de atividades do hotel onde estão hospedados e destacou uma curiosa coincidência: uma das aulas oferecidas tinha o nome «Big Desafio».

O detalhe não passou despercebido, já que o casal se conheceu no Big Brother! A nostalgia está no ar e o romance entre os dois está mais forte do que nunca.

De um Carnaval vibrante a um refúgio tropical, o casal continua a encantar os seguidores com momentos únicos – e esta coincidência inesperada só veio reforçar a magia da sua relação.