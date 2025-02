O amor venceu! Apaixonaram-se num Reality e ainda hoje estão juntos

Ao longos dos vários Reality Shows da TVI, foram surgindo vários casais, no entanto há alguns que ainda hoje se mantém juntos. Em dia de celebração do Dia dos Namorados, recordamos alguns deles com carinho.

Bernardo Sousa e Bruna Gomes conheceram-se no «Big Brother Famosos 2» em 2022.

Liliana Filipa e Daniela Gregório viram-se pela primeira vez na Casa dos Segredos 5 e hoje têm dois filhos em comum, Ariel e Santiago.

Já Bernardo Girão e Cláudia Sousa conheceram-se no Reality «Love on Top 4» e têm um filho, António Maria.

Jéssica Antunes e Rui Figueiredo conheceram-se no «Big Brother - A Revolução», em 2021. Hoje têm dois filhos, Isaac e Benedita.

Kelly Baron e Pedro Guedes tiveram recentemente o primeiro filho e conheceram-se no Big Brother VIP em 2013.

Isa e Domingos estão juntos desde 2023 e conheceram-se quando ambos participaram n'«O Triângulo». Já têm um filho em conjunto.

Francisco Monteiro e Bárbara Parada conheceram-se no «Big Brother - Desafio Final» em 2024.

Casais mais recentes, como Rita Almeida e Marcelo, Maycon e Renata, começaram a namorar há pouco tempo, mas o amor tem estado de «vento em popa».

Espreite a nossa galeria e recorde todos os casais que ainda hoje estão juntos.