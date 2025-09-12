Saiba quem se juntou a Bruna Gomes na apresentação da grelha da TVI: e até a levou para casa

Bruna Gomes está de regresso à antena da TVI. A influencer vai voltar a ser comentadora das galas do Secret Story - Casa dos Segredos 9, ao lado de Flávio Furtado.

A novidade foi dada esta quinta-feira, 11 de setembro, na apresentação da grelha da TVI. Este é o regresso tão esperado de Bruna Gomes à estação, depois de ter feito parte, mais recentemente, de uma das equipas do Star Park.

A jovem, de 29 anos, recebeu a notícia com muito entusiasmo, ao lado de Flávio Furtado e do marido, Bernardo Sousa, que fez questão de estar presente naquele momento tão especial para a sua cara metade.

O ritual de Bruna Gomes que ninguém sabia (e não é com canela)

Bruna Gomes, 29 anos, ex-concorrente do Big Brother Famosos e influenciadora digital, voltou a surpreender os seguidores ao revelar mais um dos rituais que pratica no início de cada mês.

Numa partilha feita no Instagram, a ex-concorrente de 29 anos explicou que, além do já conhecido ritual de soprar canela na porta de casa para atrair prosperidade, mantém também outro hábito pouco conhecido.

“Soprar canela não é a única coisa que eu faço no primeiro dia de cada mês... O que eu faço também é trocar, todos os meses de 7 em 7 dias, um recipiente transparente com uma colher de sal e água que eu deixo atrás da porta para afastar coisas más, más energias... e depois essa água com sal eu despejo na sanita e mando embora...”, confessou.

Veja o vídeo, em baixo.

Bruna Gomes á tinha partilhado anteriormente o seu ritual com canela, que acredita ser essencial para atrair dinheiro e abundância. Segundo a influenciadora, a prática deve ser acompanhada da frase: “Quando essa canela eu superar, a prosperidade aqui irá entrar”.

Muitos acreditam que a canela possui propriedades energéticas capazes de atrair boas vibrações e abundância, sendo utilizada em diferentes tradições. Além de soprar o ingrediente na porta de casa, existem ainda quem tome banhos de canela ou coloque pequenas quantidades nos ralos da casa para o mesmo efeito.

Autêntica mulher de rituais, Bruna Gomes volta, assim, a mostrar a faceta espiritual que tanto a caracteriza e que continua a encantar a sua comunidade digital.

