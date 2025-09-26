Um WC secreto? Bruna Gomes mostra piso de baixo da casa nova. E ninguém estava preparado

Se pensa que já viu tudo ao nível de casas e apartamentos desengane-se. Bruna Gomes e Bernardo Sousa elevaram a fasquia e mostraram o inimaginável na casa nova que compraram há pouco tempo.

O casal investiu num duplex na zona de Lisboa e já depois de já terem mostrado o andar de cima impressionante, mostraram agora o andar de baixo, que tem uma divisão secreta e surpreendente.

Num vídeo publicado no canal de YouTube - Bruna Gomes e Bernardo Sousa deixaram todos de 'queixo caído' com a partilha inesperada.

Em causa está um armário aparentemente normal no escritório. O que ninguém sabe, pois não se vê à primeira vista, é que dentro dele está 'escondida' uma casa de banho impressionante.

«O que tem de legal aqui, gente, aqui está fechado, entrou no escritório 'ah um armário', aí o que tem dentro do armário? Um banheiro (casa de banho). Eu achei isso genial, porque daí fica tudo escondidinho e eu acho a coisa mais linda do mundo», disse Bruna no video.

Veja o vídeo em cima (episódio 2) e surpreenda-se. Veja ainda o primeiro vídeo (episódio 1) do piso de cima da casa de Bruna e Bernardo e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens do apartamento.