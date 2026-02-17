Bruna Gomes no Big Brother Brasil? Descubra o que levou a comentadora a "invadir" os ecrãs brasileiros

Ao Minuto

12:05
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida” - Big Brother
02:10

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”

12:04
Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro” - Big Brother
02:34

Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro”

11:59
Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência” - Big Brother
01:25

Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência”

11:40
Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa" - Big Brother
06:55

Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"

11:40
Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada - Big Brother
06:55

Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada

11:32
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco” - Big Brother
03:49

Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”

11:31
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco” - Big Brother
03:49

Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”

11:26
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos” - Big Brother
01:21

Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos”

11:26
Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim” - Big Brother
01:21

Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim”

11:25
Cristina Ferreira ‘confronta’ Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: “Já perceberam porque é que a vida vos juntou?” - Big Brother
01:21

Cristina Ferreira ‘confronta’ Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: “Já perceberam porque é que a vida vos juntou?”

10:30
Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-” - Big Brother
08:22

Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-”

10:24
Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico - Big Brother
01:26

Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico

16:25
Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim» - Big Brother
00:11

Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»

14:18
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story - Big Brother
00:53

Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story

17:29
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca - Big Brother
07:38

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

17:19
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro» - Big Brother
04:49

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

10:52
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida» - Big Brother
04:58

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

10:50
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada» - Big Brother
01:02

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama» - Big Brother
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story - Big Brother
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada - Big Brother
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me» - Big Brother
09:14

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

21:33
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10 - Big Brother

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar» - Big Brother

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

15:41
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas - Big Brother
00:38

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

Bruna Gomes no Big Brother Brasil? Descubra o que levou a comentadora a "invadir" os ecrãs brasileiros

Bruna Gomes no Big Brother Brasil? Descubra o que levou a comentadora a "invadir" os ecrãs brasileiros - Big Brother

Bruna Gomes aproveitou a passagem pelo Brasil para voltar aos ecrãs. O momento está a conquistar os fãs.

Bruna Gomes tem aproveitado a estadia no Brasil para desfrutar de momentos em família e com amigos, mas as celebrações do Carnaval não impediram a vencedora do Big Brother – Desafio Final de manter a agenda profissional. Na passada segunda-feira, dia 16 de fevereiro, a comentadora marcou presença no Mesa Cast, o podcast diário do canal Multishow dedicado ao comentário do Big Brother Brasil 2026.

No programa, transmitido de segunda a sexta-feira, Bruna Gomes comentou os mais recentes acontecimentos dentro da casa do Big Brother, mas desta vez, no seu país de origem.

Veja aqui a participação da comentadora no programa:

 

Esta foi a mensagem de Bad Bunny que fez Bruna Gomes reagir. E está a emocionar o mundo

«Nunca ficou mais fácil»: Bruna Gomes partilha dor que vive desde os 18 anos

A maior prova de amor! Bernardo Sousa eterniza Bruna Gomes na pele com duas tatuagens cheias de significado
Ele cumpriu o sonho de ser pai com ela e o amor parecia inquebrável. Hoje chocaram o País com a separação

Ele cumpriu o sonho de ser pai com ela e o amor parecia inquebrável. Hoje chocaram o País com a separação

15 fev, 19:14
Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

13 fev, 16:04
Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

13 fev, 15:56
Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

13 fev, 12:28
Inscreveram-se num Reality para encontrar o amor e conseguiram. As imagens apaixonadas “falam” por si

Inscreveram-se num Reality para encontrar o amor e conseguiram. As imagens apaixonadas “falam” por si

13 fev, 12:24
Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

13 fev, 11:54
Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

2 jul 2024, 15:51
Marisa reage a atitude inesperada dos fãs ao lado de Pedro Jorge: As fotos que estão a dar que falar

Marisa reage a atitude inesperada dos fãs ao lado de Pedro Jorge: As fotos que estão a dar que falar

8 fev, 18:19
Liliana Filipa faz desabafo arrepiante: «Fiquei despedaçada, emocionada, tão triste...»

Liliana Filipa faz desabafo arrepiante: «Fiquei despedaçada, emocionada, tão triste...»

11 fev, 15:14
Liliana Filipa está de férias na neve com os filhos. O destino é europeu, mas é um dos preferidos do Natal

Liliana Filipa está de férias na neve com os filhos. O destino é europeu, mas é um dos preferidos do Natal

13 dez 2025, 18:32
Do Secret Story para a vida: as primeiras imagens da nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira

Do Secret Story para a vida: as primeiras imagens da nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira

1 fev, 20:17
Bruna Gomes no Big Brother Brasil? Descubra o que levou a comentadora a "invadir" os ecrãs brasileiros

Bruna Gomes no Big Brother Brasil? Descubra o que levou a comentadora a "invadir" os ecrãs brasileiros

Hoje às 12:36
Polícia Marítima esclarece mistério sobre carro de Maycon Douglas encontrado em “marcha-atrás”

Polícia Marítima esclarece mistério sobre carro de Maycon Douglas encontrado em “marcha-atrás”

Ontem às 15:27
Depois de Las Vegas e Los Angeles, Dylan e Inês revelam novo destino de sonho e é uma das cidades mais icónicas do mundo

Depois de Las Vegas e Los Angeles, Dylan e Inês revelam novo destino de sonho e é uma das cidades mais icónicas do mundo

Ontem às 09:46
Ele cumpriu o sonho de ser pai com ela e o amor parecia inquebrável. Hoje chocaram o País com a separação

Ele cumpriu o sonho de ser pai com ela e o amor parecia inquebrável. Hoje chocaram o País com a separação

15 fev, 19:14
Ao lado de Pedro Jorge, Marisa Pires irrita-se e perde a cabeça em direto para as redes sociais

Ao lado de Pedro Jorge, Marisa Pires irrita-se e perde a cabeça em direto para as redes sociais

14 fev, 19:16
Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Hilariante. Rui Freitas perde a postura em avaliação com a enfermeira e é obrigado a repetir a prova
02:48

Hilariante. Rui Freitas perde a postura em avaliação com a enfermeira e é obrigado a repetir a prova

Há 1h e 7min
Inédito. Filipe Delgado faz pedido de peso a Noélia relacionado com Marcia Soares
01:14

Inédito. Filipe Delgado faz pedido de peso a Noélia relacionado com Marcia Soares

Há 1h e 52min
Filipe Delgado não tem concertos há dois anos e quer encher o Meo Arena como o Tony Carreira
10:04

Filipe Delgado não tem concertos há dois anos e quer encher o Meo Arena como o Tony Carreira

Ontem às 00:27
De coração aberto: A arrepiante declaração de Maria Botelho Moniz aos recrutas
08:25

De coração aberto: A arrepiante declaração de Maria Botelho Moniz aos recrutas

14 fev, 21:40
Completamente em choque e de lágrimas nos olhos. Recrutas assistiram às notícias do último mês e não escondem a tristeza
08:25

Completamente em choque e de lágrimas nos olhos. Recrutas assistiram às notícias do último mês e não escondem a tristeza

14 fev, 21:39
Antes de anunciar separação, Marco Costa assumiu: "A relação é um mapa rasgado"

Antes de anunciar separação, Marco Costa assumiu: "A relação é um mapa rasgado"

Há 1h e 18min
Veja o que Anuska Marques e Zé Andrade andam a fazer juntos... na Turquia!

Veja o que Anuska Marques e Zé Andrade andam a fazer juntos... na Turquia!

Hoje às 12:39
Bruna Gomes faz sucesso no "Big Brother Brasil" e soma elogios: "Rainha!"

Bruna Gomes faz sucesso no "Big Brother Brasil" e soma elogios: "Rainha!"

Hoje às 11:53
Marcia Soares justifica-se: "A minha intenção não era ofender"

Marcia Soares justifica-se: "A minha intenção não era ofender"

Hoje às 09:19
Francisco Monteiro fala sobre dedicatórias e brinca: "Não comecem já a atacar-me"

Francisco Monteiro fala sobre dedicatórias e brinca: "Não comecem já a atacar-me"

Ontem às 21:14
