Bruna Gomes no Big Brother Brasil? Descubra o que levou a comentadora a "invadir" os ecrãs brasileiros

Bruna Gomes tem aproveitado a estadia no Brasil para desfrutar de momentos em família e com amigos, mas as celebrações do Carnaval não impediram a vencedora do Big Brother – Desafio Final de manter a agenda profissional. Na passada segunda-feira, dia 16 de fevereiro, a comentadora marcou presença no Mesa Cast, o podcast diário do canal Multishow dedicado ao comentário do Big Brother Brasil 2026.

No programa, transmitido de segunda a sexta-feira, Bruna Gomes comentou os mais recentes acontecimentos dentro da casa do Big Brother, mas desta vez, no seu país de origem.