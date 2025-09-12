Grande segredo revelado: Bruna Gomes regressa à TVI com companhia de luxo

Bruna Gomes está de regresso à antena da TVI. A influencer vai voltar a ser comentadora das galas do Secret Story - Casa dos Segredos 9, ao lado de Flávio Furtado.

A novidade foi dada esta quinta-feira, 11 de setembro, na apresentação da grelha da TVI. Este é o regresso tão esperado de Bruna Gomes à estação, depois de ter feito parte, mais recentemente, de uma das equipas do Star Park.

A jovem, de 29 anos, recebeu a notícia com muito entusiasmo, ao lado de Flávio Furtado e do marido, Bernardo Sousa, que fez questão de estar presente naquele momento tão especial para a sua cara metade.

Bruna Gomes e Bernardo Sousa ‘estoiram’ Internet ao dar passo tão esperado: «Vamos ter um…»

Bruna Gomes e Bernardo Sousa são um dos casais mais adorados do público. Conheceram-se e apaixonaram-se no Big Brother Famosos, em 2022, casaram em 2024 e agora dão mais um passo tão esperado na relação.

O casal comprou a casa dos seus sonhos e partilhou a novidade com os fãs através de um vídeo publicado no Instagram.

«Vamos nos MUDAR!!! Deus é incrível o tempo todo. Estou muito feliz em compartilhar, sei o quanto torcem por mim, na verdade, é o mesmo que torço por vocês. Ao longo da minha vida tive muitas casas, foram muitos lugares e hoje, com o coração tão feliz e em paz, digo que vamos ter um novo lar ❤️», escreveu a influenciadora na legenda do reels.

Num outro vídeo, partilhado mais tarde nas stories do Instagram. Bruna Sousa mostra-se já dentro da casa nova.

«Estávamos muito ansiosos, viemos passar uma noite aqui na casa nova. Não tem nada, além de muita felicidade», disse Bruna Gomes, radiante com a mudança.

