Sol, samba e diversão! Estes são os famosos que não resistiram ao calor do Brasil

O Carnaval no Brasil é sinónimo de cor, ritmo e diversão, e este ano não faltaram celebridades portuguesas a rumar ao país para viver a felicidade e liberdade ao máximo. Entre praia durante o dia e festas animadas à noite, caras bem conhecidas dos realities da TVI aproveitaram esta época festiva para se juntar ao carnaval nas ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Nomes como Cristiana Jesus, Cláudio Alegre, Flávio Furtado, Maria Botelho Moniz, Bruna Gomes e Bernardo Sousa entre outros, partilharam momentos inesquecíveis nas redes sociais, e mostraram a energia contagiante do Carnaval brasileiro.

Entre vídeos de sambistas, blocos de rua lotados, festas exclusivas, os famosos portugueses entraram no espírito da festa.

Flávio Furtado, também viajou para sambar e mergulhar na cultura carnavalesca e estive presente numa das festas mais exclusivas e importantes de Copacabana com celebridades de todo o mundo!

Bruna Gomes e Bernardo Sousa, partilharam momentos de grande romance e descontração nos blocos de rua abraçados e apaixonados: «É incrivel estar aqui...» partilhou Bruna Gomes!

Com espírito de festa e descontração, os famosos portugueses mostraram que o Carnaval do Brasil continua a ser um destino de eleição. Veja todas as fotos e descubra quem mais se juntou ao espírito brasileiro!