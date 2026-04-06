Bruna Gomes dispara críticas ao jogo de Ariana dentro da casa: «Encontrou o amor e já está bom»

Na gala do Secret Story 10 transmitida este domingo, 5 de abril, os comentadores analisaram as nomeações da semana e deram a sua opinião sobre os concorrentes em risco de abandonar a casa. A emissão foi conduzida por Cristina Ferreira.

No fim da Gala, Bruna Gomes revelou que, na sua opinião, Ariana seria a concorrente que deveria sair nesta fase do jogo, sendo a próxima expulsa. A comentadora considerou que outras participantes, como a Jéssica, acabam por ter uma presença mais ativa dentro da casa.

Bruna Gomes referiu ainda que Jéssica, acaba por se destacar mais em determinados momentos, enquanto Ariana tem tido uma participação mais discreta. Na análise da influenciadora, a concorrente parece estar mais focada na relação que desenvolveu dentro da casa, o que, na sua perspectiva, acabou por reduzir o seu envolvimento na dinâmica do jogo.