As reações de Bruna Gomes, em direto, à revelação do segredo de Eva. O vídeo está a correr Mundo: «A outra a fingir que não sabe…»

Viral: Segredo de Eva é descoberto e estas foram todas as reações dos concorrentes

O que a televisão não mostrou. Bruna Gomes reage em direto à revelação do segredo de Eva: «a outra fingindo que não sabe…»

Bruna Gomes é a protagonista do vídeo mais viral do momento. A comentadora assistiu em direto à revelação do segredo de Eva no Secret Story e gravações as suas próprias reações ao que estava a acontecer. Na casa, o momento deixou os concorrentes do reality show, da TVI, em choque, especialmente Ariana.

Durante a revelação, houve um detalhe que não passou na televisão e que não escapou ao olhar atento de Bruna Gomes. A comentadora reparou na atitude de Diogo, namorado de Eva, que, segundo a própria, tentou esconder-se e não enfrentou as consequências dos seus atos de cara destapada.

Perante o momento, Bruna não hesitou em comentar também a atitude de Ariana, deixando uma frase que está a dar que falar: «A outra a fingir que não sabe…».

Veja o vídeo de Bruna Gomes.

E veja aqui as imagens do momento da revelação do segredo e todas as reações de Choque na íntegra: