Bruna Gomes e Flávio Furtado voltam às galas do Secret Story. E há uma coincidência que os une

Bruna Gomes e Flávio Furtado regressam ao papel de comentadores das galas na nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos, com uma coincidência muito especial.

Os dois tiveram a mesma ideia. Para esta ocasião escolheram um look a condizer: preto e branco foram as cores eleitas pelos comentadores nesta noite de estreia.

Recorde-se que esta já não é a primeira vez que Flávio Furtado e Bruna Gomes se juntam como comentadores das galas de um reality-show. O mesmo aconteceu na oitava edição da Casa dos Segredos em 2024.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens dos looks de Flávio e Bruna.

