«O único palhaço é ele»: Palavras de Bruna Gomes e Flávio Furtado sobre Diogo tornam-se virais

Bruna Gomes e Flávio Furtado protagonizaram um momento viral, que tem dado muito que falar. Os dois comentadores do Secret Story foram implacáveis com Diogo na gala deste domingo e não pouparam nas críticas ao atual concorrente, pelo jogo que está a fazer com Eva e Ariana.

«Ou ele é muito sonso e manipula a Eva de uma forma muito discreta (...) a ser verdade que eles acordaram fazer este jogo foi um risco enorme que eles decidiram correr, porque ao brincar aos amores ela está a compactuar na falta de respeito para com outra mulher, que está a criar sentimentos», começou por referir Flávio Furtado.

O comentador acrescentou: «Quando a traição não é consentida pelo casal é uma forma de violência e a violência da traição é igual à da violência doméstica. Ter coragem para acabar às vezes é muito complicado (...) Eu acho que ela não quer que ele acabe com ela dentro do programa, para não ser ainda mais humilhada».

Também Bruna Gomes arrasou o jovem: «Diogo - irresponsável, incoerente, imaturo, sem noção e mestre em fazer-se da coitadolância. Acha que a gente aqui fora somos palhaços, mas o único palhaço é ele».

«Acha que é um génio incompreendido e que ninguém fez este jogo, porque é genial. Se ele olhar para trás ninguém fez, se calhar é um bocadinho fora da rota», afirmou a influencer, considerando que Diogo tem «traços narcisistas»: É muito triste e muito revoltante. Eu acho que passei a semana toda enjoada com essa situação», rematou.

Em causa, recorde-se, está o facto de Diogo ter entrado no Secret Story com a namorada, Eva, e se ter aproximado intimamente de uma outra concorrente, Ariana. Ele insistia que queria proteger o segredo, mas mesmo depois do mesmo ter sido descoberto, Diogo não se afastou de Ariana, nem perante os pedidos da namorada.