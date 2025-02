A revelação que todos esperavam: Bruna Gomes mudou de visual e esta é a sua nova cor de cabelo

Bruna Gomes mudou de look e, antes, partilhou as primeiras etapas do processo

Após mostrar as primeiras etapas do processo de transformação do seu cabelo, Bruna Gomes surpreendeu os seguidores com uma nova mudança de visual, em que a cor de cabelo é completamente diferente das suas mais recentes apostas. Esta terça-feira, dia 25 de fevereiro, a influenciadora digital, conhecida pela sua autenticidade e estilo versátil, recorreu às redes sociais para partilhar as primeiras etapas do processo de mudança da cor do cabelo: «A Bru vai mudar», escreveu.

Veja as fotografias originais, em baixo.

A ex-concorrente do Big Brother Famosos tem sido uma referência no mundo digital e não hesita em experimentar diferentes estilos, conquistando milhões de fãs com as suas transformações. Desta vez, Bruna Gomes decidiu documentar a alteração do seu look, deixando no ar a expectativa sobre o resultado final.

No vídeo, em baixo, pode ver a mudança de visual completa da influencer!

Todos os visuais de Bruna Gomes ao longo do tempo

Além de ter mostrado as primeiras etapas da sua mais recente mudança, Bruna Gomes publicou, também, uma montagem com todos os seus looks de cabelo ao longo dos anos. A partilha rapidamente gerou reações entre os seus seguidores, que elogiaram a capacidade da influenciadora de se reinventar e adaptar diferentes estilos.

A criadora de conteúdo já passou por várias fases capilares, desde tons mais escuros a loiros luminosos, sempre mantendo a sua identidade visual única. A cada transformação, Bruna Gomes reforça a sua influência no mundo da moda e da beleza, inspirando milhares de fãs que acompanham atentamente as suas escolhas.

Veja, em baixo, a publicação original.

Em cima, espreite a galeria de fotografias que preparámos para si, onde vai encontrar todos os looks de Bruna Gomes ao longo do tempo!