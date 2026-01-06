Bruna Basto denuncia algo que só descobriu depois de participar no Secret Story 9: «Um flagelo»

'Flagelo das Idosas Desocupadas', este foi o nome que Bruna deu a um fenómeno que assume só ter conhecido depois de ter participado num reality show.

Com ironia e humor à mistura, Bruna Basto faz uma espécie de sátira a todas as mulheres que estão ou aproximam-se da idade da reforma, ou a mulheres que não trabalham, ou perdem demasiado tempo a fazer comentários de ódio na internet.

A ex concorrente não esconde a vontade que têm de que estas senhoras arranjem algo para fazer, para não passarem o tempo a comentar e, principalmente, a falar mal da vida dos outros, nas redes sociais. A solução que Bruna deu foi arranjar emprego a estas senhoras, visto que há uma grande necessidade de mão de obra no nosso país: «Elas não querem estar ocupadas, elas têm muitas capacidades e não querem estar paradas», afirma.

Para além disto, revela ainda que estas pessoas parece não terem descanso, visto que de madrugada continuam ativas. Bruna pede ainda a ajuda dos seguidores para tentar arranjar a solução mais viável possível para estas pessoas.

