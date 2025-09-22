Bruna surpreendida em pleno concerto com mensagem inesperada de Maria Botelho Moniz e ‘Big Brother’

Bruna subiu ao palco pela primeira vez desde que deixou a casa mais vigiada do país e não imaginava que a noite se transformaria num momento inesquecível. Perante o público de Tavira, a cantora foi surpreendida por uma mensagem emocionante de Maria Botelho Moniz e também do próprio Big Brother.

«Olá Bruna e olá Tavira, boa noite. Daqui fala Maria Botelho Moniz e só queria enviar-te um grande beijinho, minha querida Bruna. Sei que agora, com esta saída do Big Brother, há uma multidão à tua espera e acho que em Tavira não vai ser diferente», disse a apresentadora, numa mensagem calorosa e cheia de carinho.

Com palavras de orgulho e incentivo, Maria acrescentou: «Quero dizer-te que gosto muito de ti, estou muito orgulhosa de todo o teu caminho e mais orgulhosa ainda por saber que está um país de braços abertos à tua espera. Um beijinho muito grande, minha querida, até breve.»

A emoção tomou conta da cantora, que não conteve as lágrimas com as mensagens recebidas. Tanto o gesto da apresentadora como as palavras do Big Brother deixaram Bruna profundamente sensibilizada, tornando a estreia em Tavira ainda mais memorável.