Bruna surpreendida em pleno concerto com mensagem inesperada de Maria Botelho Moniz e ‘Big Brother’

22:47
Já são conhecidos os nomeados da semana. Veja quem está em risco de abandonar a casa - Big Brother
03:09

Já são conhecidos os nomeados da semana. Veja quem está em risco de abandonar a casa

22:44
Divisão na Casa dos Segredos: Quem tem razão, Mariana ou Joana? - Big Brother
05:56

Divisão na Casa dos Segredos: Quem tem razão, Mariana ou Joana?

22:35
Frente-a-frente: Concorrentes tomam partido entre Vera e Leandro - Big Brother
05:55

Frente-a-frente: Concorrentes tomam partido entre Vera e Leandro

22:29
Nova ronda de nomeações agita a Casa dos Segredos - Big Brother
14:54

Nova ronda de nomeações agita a Casa dos Segredos

22:12
Nomeação direta inesperada surpreende tudo e todos - Big Brother
03:32

Nomeação direta inesperada surpreende tudo e todos

22:07
«Foi uma falta de respeito»: Fábio explica troca de farpas com Marisa Susana - Big Brother
03:48

«Foi uma falta de respeito»: Fábio explica troca de farpas com Marisa Susana

22:01
«Aqui não há conversas privadas»: Marisa Susana provoca Liliana e Fábio - Big Brother
02:06

«Aqui não há conversas privadas»: Marisa Susana provoca Liliana e Fábio

21:58
«Mantenho tudo o que disse ontem»: Bruno manifesta-se sobre comentário dirigido a Liliana - Big Brother
03:31

«Mantenho tudo o que disse ontem»: Bruno manifesta-se sobre comentário dirigido a Liliana

21:49
Marisa explica porque chamou ‘galdéria’ a Liliana - Big Brother
05:04

Marisa explica porque chamou ‘galdéria’ a Liliana

21:42
«Qual é que é o teu problema?»: Liliana e Marisa frente-a-frente - Big Brother
02:49

«Qual é que é o teu problema?»: Liliana e Marisa frente-a-frente

21:37
«Queria pedir desculpa»: Fábio manifesta-se depois de conflito com Marisa Susana - Big Brother
01:37

«Queria pedir desculpa»: Fábio manifesta-se depois de conflito com Marisa Susana

21:35
Inédito! Há uma nova sala na casa do Secret Story - Big Brother
01:24

Inédito! Há uma nova sala na casa do Secret Story

20:57
Explosão na Casa: Marisa Susana revela tudo sobre Fábio, ele defende-se e Vera ataca sem piedade - Big Brother
04:47

Explosão na Casa: Marisa Susana revela tudo sobre Fábio, ele defende-se e Vera ataca sem piedade

20:45
Bruna e Sandro sem papas na língua insurgem-se contra Fábio - Big Brother
04:36

Bruna e Sandro sem papas na língua insurgem-se contra Fábio

20:38
Confusão instalada: A culpa é das refeições e Marisa Susana é protagonista - Big Brother
09:21

Confusão instalada: A culpa é das refeições e Marisa Susana é protagonista

20:30
«Fingir que temos um filho»: Fábio e Liliana querem-se unir no jogo - Big Brother
04:13

«Fingir que temos um filho»: Fábio e Liliana querem-se unir no jogo

20:22
Risos sem fim: Liliana e Fábio mais juntos que nunca «Podiamos aproveitar» - Big Brother
09:14

Risos sem fim: Liliana e Fábio mais juntos que nunca «Podiamos aproveitar»

20:20
Lídia não tem dúvidas: Já se começam a criar grupos dentro da casa - Big Brother
06:53

Lídia não tem dúvidas: Já se começam a criar grupos dentro da casa

20:04
Liliana desaba em lágrimas após conflito com Marisa Susana: «Ela tem a ousadia de me chamar galdéria» - Big Brother
03:51

Liliana desaba em lágrimas após conflito com Marisa Susana: «Ela tem a ousadia de me chamar galdéria»

20:03
Liliana perde as estribeiras e grita com Marisa Susana: «Estás a brincar com a cara de quem!?» - Big Brother
05:16

Liliana perde as estribeiras e grita com Marisa Susana: «Estás a brincar com a cara de quem!?»

19:54
Cadeira quente - Liliana em lágrimas após críticas à relação com Fábio: «A Liliana não se dá ao respeito» - Big Brother
06:11

Cadeira quente - Liliana em lágrimas após críticas à relação com Fábio: «A Liliana não se dá ao respeito»

19:42
Cadeira quente aquece com confronto entre Joana e Vera: «Não me dirijas a palavra» - Big Brother
05:55

Cadeira quente aquece com confronto entre Joana e Vera: «Não me dirijas a palavra»

19:27
Imperdível! Mariana pensa ter desvendado um segredo e tem a ver com um casal - Big Brother
10:52

Imperdível! Mariana pensa ter desvendado um segredo e tem a ver com um casal

19:01
Liliana chora no confessionário depois de gala polémica! Veja as imagens - Big Brother
02:44

Liliana chora no confessionário depois de gala polémica! Veja as imagens

18:50
Joana de costas voltadas com Mariana: «Para mim o jogo dela é falsidade» - Big Brother
03:59

Joana de costas voltadas com Mariana: «Para mim o jogo dela é falsidade»

Bruna surpreendida em pleno concerto com mensagem inesperada de Maria Botelho Moniz e ‘Big Brother’

  • Secret Story
  • Há 3h e 3min
Bruna surpreendida em pleno concerto com mensagem inesperada de Maria Botelho Moniz e ‘Big Brother’ - Big Brother

No seu primeiro concerto após a saída da casa do Big Brother Verão, uma ex-concorrente foi surpreendida em Tavira com mensagens especiais que a deixaram em lágrimas, vindas diretamente do programa e de uma das apresentadoras mais acarinhadas da televisão portuguesa.

Bruna subiu ao palco pela primeira vez desde que deixou a casa mais vigiada do país e não imaginava que a noite se transformaria num momento inesquecível. Perante o público de Tavira, a cantora foi surpreendida por uma mensagem emocionante de Maria Botelho Moniz e também do próprio Big Brother.

«Olá Bruna e olá Tavira, boa noite. Daqui fala Maria Botelho Moniz e só queria enviar-te um grande beijinho, minha querida Bruna. Sei que agora, com esta saída do Big Brother, há uma multidão à tua espera e acho que em Tavira não vai ser diferente», disse a apresentadora, numa mensagem calorosa e cheia de carinho.

Com palavras de orgulho e incentivo, Maria acrescentou: «Quero dizer-te que gosto muito de ti, estou muito orgulhosa de todo o teu caminho e mais orgulhosa ainda por saber que está um país de braços abertos à tua espera. Um beijinho muito grande, minha querida, até breve.»

A emoção tomou conta da cantora, que não conteve as lágrimas com as mensagens recebidas. Tanto o gesto da apresentadora como as palavras do Big Brother deixaram Bruna profundamente sensibilizada, tornando a estreia em Tavira ainda mais memorável.

Jéssica Vieira revela reconciliação com homem especial após o Big Brother Verão

Inseparáveis! Catarina Miranda anuncia novidade explosiva ao lado de Afonso Leitão

Catarina Miranda admite que Jéssica foi mais inteligente e lamenta: «Foi tarde demais»
Fora da Casa

Diana Lopes surge na TV quase irreconhecível e é criticada: «O que se passa com a cara?» Ela responde

Diana Lopes surge na TV quase irreconhecível e é criticada: «O que se passa com a cara?» Ela responde

Hoje às 16:17
Inseparáveis! Catarina Miranda anuncia novidade explosiva ao lado de Afonso Leitão

Inseparáveis! Catarina Miranda anuncia novidade explosiva ao lado de Afonso Leitão

Hoje às 15:28
Bruna Gomes e Bernardo Sousa ainda não tinham mostrado esta parte da casa nova. E é incrível

Bruna Gomes e Bernardo Sousa ainda não tinham mostrado esta parte da casa nova. E é incrível

Hoje às 12:44
Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Hoje às 10:12
20 mil “gostos”: esta é a foto de família de Maria Botelho Moniz que está a explodir no Instagram

20 mil “gostos”: esta é a foto de família de Maria Botelho Moniz que está a explodir no Instagram

Hoje às 09:55
Cristina Ferreira mostra o lado mais sexy e João Monteiro não resiste em comentar

Cristina Ferreira mostra o lado mais sexy e João Monteiro não resiste em comentar

Ontem às 23:06
Mais Vistos

Telefonema de Zé, noivo de Liliana, gela o estúdio do Secret Story: «Esta é a namorada que me dá esperança»

Telefonema de Zé, noivo de Liliana, gela o estúdio do Secret Story: «Esta é a namorada que me dá esperança»

Hoje às 12:57
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

18 set, 16:18
Famoso ator que morreu era amigo próximo de concorrente do Secret Story 9

Famoso ator que morreu era amigo próximo de concorrente do Secret Story 9

Hoje às 14:49
Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Hoje às 10:12
Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

Ontem às 22:23
Notícias

Bruna surpreendida em pleno concerto com mensagem inesperada de Maria Botelho Moniz e ‘Big Brother’

Bruna surpreendida em pleno concerto com mensagem inesperada de Maria Botelho Moniz e ‘Big Brother’

Há 3h e 3min
Antes e depois impressionante: Concorrente da Casa dos Segredos deixa todos de boca aberta

Antes e depois impressionante: Concorrente da Casa dos Segredos deixa todos de boca aberta

Hoje às 17:33
Diana Lopes surge na TV quase irreconhecível e é criticada: «O que se passa com a cara?» Ela responde

Diana Lopes surge na TV quase irreconhecível e é criticada: «O que se passa com a cara?» Ela responde

Hoje às 16:17
Inseparáveis! Catarina Miranda anuncia novidade explosiva ao lado de Afonso Leitão

Inseparáveis! Catarina Miranda anuncia novidade explosiva ao lado de Afonso Leitão

Hoje às 15:28
Famoso ator que morreu era amigo próximo de concorrente do Secret Story 9

Famoso ator que morreu era amigo próximo de concorrente do Secret Story 9

Hoje às 14:49
EXCLUSIVOS

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

Ontem às 23:46
Segredo revelado. Saiba a quem pertence o segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais»
01:44

Segredo revelado. Saiba a quem pertence o segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais»

Ontem às 23:27
Missão de Ana e Pedro falha e a consequência deixa os concorrentes boquiabertos
02:56

Missão de Ana e Pedro falha e a consequência deixa os concorrentes boquiabertos

Ontem às 22:40
Beijo na boca prolongado! Dylan e Vera entregam-se um ao outro
00:49

Beijo na boca prolongado! Dylan e Vera entregam-se um ao outro

Ontem às 18:28
Segredo em risco? Marisa e Pedro choram ao ouvir música especial
03:11

Segredo em risco? Marisa e Pedro choram ao ouvir música especial

20 set, 21:45
TVI Reality

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

Hoje às 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

Ontem às 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

Ontem às 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Outros Sites

Na Jamaica, Bárbara Parada posa de forma sensual e Francisco Monteiro reage: "Muito linda"

Na Jamaica, Bárbara Parada posa de forma sensual e Francisco Monteiro reage: "Muito linda"

Hoje às 17:27
Foto inédita! Com finalista do "Big Brother", Maria Botelho Moniz anuncia: "De volta"

Foto inédita! Com finalista do "Big Brother", Maria Botelho Moniz anuncia: "De volta"

Hoje às 15:52
Fabian, filho de Sónia Jesus e Vitó, completa três anos... com bolo original de 6 andares!

Fabian, filho de Sónia Jesus e Vitó, completa três anos... com bolo original de 6 andares!

Hoje às 12:23
Filho mais velho de Telmo e Célia Ferreira completa 21 anos e não há dúvidas: "É a cara do paizinho"

Filho mais velho de Telmo e Célia Ferreira completa 21 anos e não há dúvidas: "É a cara do paizinho"

Hoje às 10:48
Reparámos no secador que Bruna Gomes usa para ter o cabelo sempre tão perfeito

Reparámos no secador que Bruna Gomes usa para ter o cabelo sempre tão perfeito

Hoje às 10:21
