É cantora, mas também tem outra profissão: O lado desconhecido da vida desta ex-BB

O público conhece-a sobretudo pela sua carreira musical e pela participação no Big Brother Verão, mas há um lado dela que continua a surpreender muitos fãs. Além dos palcos e das aparições televisivas, a artista é proprietária do centro de estética há cerca de uma década.

Já sabe de quem falamos? Da cantora Bruna, que em exclusivo à SELFIE, falou sobre os desafios de conciliar duas profissões exigentes e garantiu que, apesar das dificuldades, não se imagina a abdicar de nenhuma delas. Não é fácil», começou por admitir.

Ainda assim, a ex-concorrente do Big Brother acredita que a paixão pelo que faz acaba por tornar tudo possível. «Quando se gosta do que se faz, tudo acontece», afirmou.

Bruna não esconde, porém, que a rotina é intensa e exige uma grande capacidade de organização. Entre espetáculos, presenças em televisão e o acompanhamento das clientes no seu espaço de beleza, os dias são frequentemente preenchidos ao minuto.

«É muito cansativo. Às vezes, posso não ter espetáculos em feriados, mas estou a trabalhar para as minhas clientes. Muitas vezes, há espetáculos ou idas à televisão e tenho de alterar a agenda», revelou.

A cantora destacou ainda a compreensão das clientes, que ao longo dos anos foram conhecendo melhor a sua realidade profissional.

«Ao ter clientes que me começam a conhecer, a entender a vida que tenho e a perceber que a minha intenção não é, de todo, defraudá-las, elas entendem», explicou.

A dedicação ao negócio leva-a, por vezes, a horários pouco convencionais. «Tenho é de trabalhar nos feriados, às vezes até à meia-noite. Tudo se faz», acrescentou.

Apesar de atualmente dividir a sua vida entre a música e a estética, Bruna recorda que a carreira artística surgiu primeiro. O centro de estética nasceu mais tarde, mas rapidamente se tornou uma parte fundamental da sua vida.

«A estética apareceu muito posteriormente, já há nove, dez anos. Podia até ter aparecido mais cedo e fazia tudo ao mesmo tempo na mesma, mas nada acontece por acaso», refletiu.

E se alguém pensa que a artista poderá um dia abandonar o negócio para se dedicar exclusivamente à música, a resposta é clara e sem margem para dúvidas: «De todo que eu vou abrir mão do centro de estética. De todo», garantiu.