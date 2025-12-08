Após críticas de Bruna, Cristina Ferreira revela a verdade sobre Liliana e Zé: «Falaram os dois no casting…»

Bruna foi a última concorrente expulsa do Secret Story 9 e esta manhã esteve no programa 'Dois às 10' da TVI para comentar a sua saída e o rumo do jogo.

Liliana foi uma das concorrentes mais faladas e criticadas por Bruna, por ter terminado um noivado dentro da casa para começar uma nova relação.

A certa altura da conversa, Cristina Ferreira confrontou a ex-concorrente: «Achas que ela fez de propósito?». Bruna respondeu: «Acho. Acho sinceramente que ela não entra sozinha por acaso, alguma conversa ela há-de ter tido, alguma indicação há-de ter dado, de que seria capaz».

«Ah mas isso são outros quinhentos que só eu é que sei», brincou Cristina Ferreira entre risos. Cláudio Ramos esclareceu: «O que a Bruna está a tentar dizer é que vocês podem ter percebido que ela não estava assim tão apaixonada».

Nisto, Cristina Ferreira acabou por abrir o jogo e revelar a verdade sobre os castings a que ninguém tem acesso: «Por acaso não, eles falaram os dois (Liliana e Zé) no casting do pedido de casamento. Nós não sabemos é como era a relação deles de quatro anos».

«Imagina que entravas com o teu namorado e ele te pedia em casamento na gala. Aceitavas?», questionou Cristina Ferreira a Bruna, que rapidamente consentiu. «E se alguma coisa mexesse contigo?», insistiu a apresentadora. Bruna garantiu que não ia mexer e Cristina avisou: «Bruna, a gente nunca deve mandar para o ar».