Passou meses isolada e a lutar pela vida. A história de superação da concorrente do Secret Story

Durante a emissão conduzida por Cristina Ferreira, Bruna dirigiu-se ao confessionário e partilhou com o público a sua história de vida. «Fui diagnosticada com um linfoma», revelou, explicando que a descoberta foi um verdadeiro choque, já que não apresentava sintomas da doença.

A concorrente contou que o diagnóstico foi de Linfoma de Hodgkin, um tipo de cancro que a obrigou a enfrentar sessões de quimioterapia. «Foi complicado», admitiu, lembrando os efeitos físicos do tratamento. O cabelo, por exemplo, ainda se mantém curto porque todo o processo aconteceu há apenas um ano.

Apesar das mudanças no aspeto físico, Bruna garantiu que isso não a abalou: «Não me incomodou a mudança».

Num momento emocionante, a jogadora partilhou ainda que celebrou, no confessionário com a ‘Voz’, um ano desde a última sessão de quimioterapia, uma marca simbólica que assinala a sua força e resiliência.

