Mil euros a menos e muita amargura: Bruna enfrenta Voz e protagoniza momento viral no Secret Story 9

O “Diário” do Secret Story 9 desta sexta-feira ficou marcado por um momento tenso entre Bruna e Marisa Susana. A concorrente, escolhida pelo público para cumprir uma missão divertida, recebeu instruções da Voz através de um in-ear — mas o plano rapidamente saiu furado.

Bruna percebeu que algo não estava certo e não hesitou em confrontar a colega: «Claro que estás em missão, algum dia ias dizer essas frases? Eu vi o in-ear», atirou, destapando o cabelo de Marisa Susana e revelando o segredo em plena sala.

Pouco depois, a concorrente foi surpreendida com palavras da Voz dirigidas à própria: «Bruna, as regras são tão claras: não sabe que não pode desvendar uma missão sem ser no confessionário?»

A sanção foi imediata. «Foi muito pouco subtil, na verdade. Pelo contrário, deixou claro à vista de todos que de uma missão se tratava. Mil euros serão retirados da sua conta», anunciou a Voz.

Revoltada, Bruna reagiu de forma irónica: «Obrigada, querido. Então ela também foi muito evidente que estava em missão»

Sem deixar margem para réplica, a Voz respondeu de forma seca: «Não tem nada de agradecer, é um gosto.»