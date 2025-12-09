Ex-concorrente dá 'alfinetada' inesperada a Pedro e Marisa: «Não sei como é que um casal se permite...»

Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa

Bruna foi a concorrente expulsa do Secret Story - Casa dos Segredos 9 e nesta segunda-feira, dia 8 de dezembro, esteve no Dois às 10 a falar sobre a sua participação no programa. A jovem da Ericeira aproveitou para comentar a relação de Marisa e Pedro, que a apanhou completamente desprevenida.

No entanto, Bruna não foi meiga nas palavras que dirigiu ao casal. «Eu nem quero acreditar, a mim perturba-me. Não sei como é que um casal se permite àquilo. Perturba-me imenso», disse, justificando que os dois disseram coisas menos próprias um ao outro.

«Independentemente do que eu venha a ver, para mim, 250 mil euros e ou relacionamento... lá está...», acrescentou, frisando que, apesar de estarem num jogo, não vale tudo.

Cláudio Ramos aproveitou para provocar Bruna e questionou se esta acha que Pedro controla a Marisa. «Não tenho perceção do controlo que o Pedro tem ou não na Marisa, ainda não vi. Mas, para mim, lá dentro, quem tinha o controlo da Marisa era o Leandro», disse a ex-concorrente.

E prosseguiu: «Se a final fosse entre os dois, preferia que ganhasse o Pedro. Eu conseguia divertir-me com o Pedro e consigo identificar-me com muita coisa. Com a Marisa... não temos mesmo nada a ver».

Veja aqui o vídeo do momento: