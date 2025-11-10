Ficha tripla sem segredos: A reação impressionante de Raquel ao saber a verdade sobre Bruna

Secret Story 9: As imagens da amizade de Ana Cristina e Raquel fora da casa que o vão surpreender

Raquel foi a concorrente expulsa da casa mais vigiada do País, no passado domingo, dia 10 de novembro. Na primeira entrevista, no programa «Dois às 10», a ex-concorrente não conseguiu esconder o choque sobre alguns dos segredos mais fortes da edição, entre eles, o de Bruna, uma das suas melhores amigas dentro da casa. Bruna esconde o segredo: «Fui diagnosticada com um linfoma».

Depois de questionada por Cristina Ferreira, sobre a possibilidade de estar perto do segredo da amiga, a concorrente negou e chegou mesmo a dizer que, dentro da casa, ninguém desconfia, dada a energia constante da concorrente: «Não, está toda a gente… Já viu como ela dança? Ela dá tudo ali, portanto não, de todo.

Raquel admitiu ainda que os colegas pensam que o segredo relacionado à doença lhe pertencia ou a Bruno.