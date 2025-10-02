A exigência que Bruna fez à mãe antes de entrar no Secret Story e que envolve Cristina Ferreira

Bruna, concorrente do Secret Story 9, é discreta no que toca à vida familiar, mas antes de entrar na Casa dos Segredos fez um pedido especial à mãe: «À Cristina tens de ir.» A promessa foi cumprida esta quarta-feira, 1 de outubro, quando a mãe da jovem marcou presença no programa Dois às 10, da TVI, ao lado de Cristina Ferreira.

A apresentadora não escondeu a surpresa e ficou visivelmente divertida com a revelação: «Gosto de saber disso», reagiu entre risos. Em estúdio, a mãe de Bruna mostrou-se emocionada com o percurso da filha no Secret Story 9 e falou com orgulho sobre a experiência que está a viver ao acompanhar tudo cá fora.

Veja aqui:

Com muito humor, partilhou ainda como tem lidado com a atenção repentina que agora recebe: «As pessoas já falam comigo sobre a Bruna, mas eu tento fingir demência», afirmou, arrancando gargalhadas no estúdio.

Quando questionada sobre quem gostaria de ver como vencedor do Secret Story 9, foi direta: «Eu gostava muito que fosse a Bruna. E ela também, senão não tinha entrado.» Ainda assim, confessou simpatizar com outros concorrentes, como Dylan, Raquel e Mariana.

Já sobre a polémica aproximação entre Liliana e Fábio, que tem agitado a casa, foi clara: «Se fosse a filha dela, já tinha feito algo para ela sair.»