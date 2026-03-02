Morreu o pai de Bruno de Carvalho. A despedida sentida e as palavras que estão a emocionar

Bruno de Carvalho está de luto. O antigo presidente do Sporting Clube de Portugal e ex-concorrente de vários reality shows da TVI anunciou, através do Instagram, a morte do pai, numa mensagem profundamente emotiva.

No texto partilhado com os seguidores, Bruno começou por sublinhar a marca deixada pelo pai na família e em todos os que o rodeavam: «É inegável a marca que deixaste em todos nós.»

Seguiram-se palavras de reconhecimento e gratidão: «Foste um excelente filho, um pai presente, um marido dedicado e um profissional exemplar. A tua vida falou sempre mais alto do que qualquer discurso.»

Numa reflexão íntima, o DJ e empresário deixou claro que tudo o que precisava de ser dito foi dito em vida: «Não sinto que precise de te deixar palavras agora… porque sempre as disse, e disse-as muitas vezes. Tudo o que havia para agradecer, agradecer-te-ia de frente, como sempre fiz.»

A homenagem, garante, aconteceu no dia a dia, nos gestos e nas demonstrações de afeto: «A grande homenagem foi em vida: no respeito, no orgulho e no amor que nunca ficaram por dizer.»

A despedida terminou com uma nota de esperança: «Agora não é um adeus. É apenas um até já.» Veja aqui.

Cerimónias em Lisboa e Manteigas

Bruno de Carvalho informou ainda sobre as cerimónias fúnebres. O velório realiza-se em Lisboa, esta terça-feira, entre as 17h00 e as 23h00, na Igreja de São João de Deus, na Praça de Londres. Já na quarta-feira, a cerimónia terá lugar às 14h00, na Igreja de São Pedro, em Manteigas, seguindo-se o enterro no Cemitério de Manteigas.

Mensagens de apoio dos amigos

Nos comentários à publicação, multiplicaram-se as mensagens de carinho. O piloto Bernardo Sousa escreveu «Um abraço forte amigo», enquanto o cantor Jorge Guerreiro deixou uma mensagem simples e solidária: «Os meus sentimentos».

Num momento particularmente difícil, Bruno de Carvalho tem recebido o apoio de amigos, seguidores e várias figuras públicas, que se juntaram para lhe enviar força nesta fase de dor.