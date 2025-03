Bruno de Carvalho em lágrimas pela ex-mulher. O momento inesperado que está a dar que falar

Bruno de Carvalho protagonizou um momento inesperado e que está a dar muito que falar. O concorrente do Secret Story - Desafio Final foi convidado pela Voz a jantar no restaurante secreto com Joana Diniz, mas o momento não correu como era suposto.

«Não, não fez isso. Você já disse à Joaninha?», questionou Bruno de Carvalho dirigindo-se à Voz. O soberano negou e o concorrente não conteve as lágrimas, para surpresa de todos.

Perante a tristeza de Bruno, a Voz quis saber: «Conte-me lá o que é que se passa. Prefere ir sozinho?». Bruno de Carvalho consentiu e revelou depois o motivo da comoção e da recusa em ir jantar com mais alguém.

«É o dia de anos da Liliana (Almeida, ex-mulher, que conheceu no Big Brother Famosos). Portanto, não quero ir ao restaurante com ninguém. Quero ir ao restaurante, tenho todo o gosto, mas não quero ir com ninguém», disse Bruno de Carvalho.

O soberano respeitou a vontade do concorrente e proporcionou-lhe um jantar a sós. Já no restaurante, Bruno não só não quis retirar o lugar a mais na mesa, como fingiu que sentava Liliana Almeida e que jantava com ela, deixando-lhe uma mensagem.

«Porque acho que a pessoa hoje merece, eu vou sentar a pessoa, sentar-me a mim e dizer parabéns Liliana por mais um aniversário», disse apenas Bruno de Carvalho. A Voz completou o momento com uma expressão que era muito usada por Liliana: «Gratidão».

No fim do jantar, Bruno refletiu: «Não deixa de ser curioso ter ganho uma refeição, sobretudo um jantar, hoje. Não deixa de ser uma coincidência. E como eu acho que as coincidências não existem, optei por homenagear uma pessoa que faz anos, que não está aqui e que eu achei por bem estar aqui durante o meu janta».

«Eu não acredito muito em coincidências, por isso fico feliz de estar aqui a recordar um momento que foi impactante para mim, ainda por cima no dia que é. Como é que eu podia planear isto? Jamais», atirou Bruno. A Voz completou: «Ou eu» e o concorrente rematou: «Nada zero».

Recorde-se que Bruno de Carvalho e Liliana Almeida conheceram-se e apaixonaram-se durante a segunda edição do Big Brother Famosos, que estreou em fevereiro em 2022.

A relação evoluiu e em setembro desse mesmo o casal casou numa cerimónia transmitida em direto pela TVI e que parou o País. Em junho de 2024 Bruno de Carvalho e Liliana Almeida surpreenderam tudo e todos com o anúncio da separação.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e recorde as imagens que marcaram o casamento de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida.