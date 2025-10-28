O lado mais ternurento de Bruno de Carvalho finalmente revelado. Esta é a declaração de amor que está a derreter tudo e todos

Bruno de Carvalho voltou a encantar os seguidores ao partilhar, no Instagram, um registo especial vivido ao lado das três filhas, Ana Catarina, Diana e Leonor. O antigo presidente do Sporting passou uma tarde divertida no Jump Yard, um parque de trampolins em Lisboa, e fez questão de partilhar o momento com os fãs, através do Instagram.

Na fotografia publicada, Bruno surge sorridente, na companhia das filhas, num ambiente descontraído e repleto de cumplicidade. «Cada vez as amo mais», escreveu na legenda, deixando clara a forte ligação e o amor que os une.

A publicação rapidamente conquistou dezenas de comentários e reações de carinho, com muitos seguidores a elogiarem a relação próxima que Bruno mantém com as filhas: «Linda família», «Companheiras lindas» e «Meninas lindas e um pai babado». pode ler-se.