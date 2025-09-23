Bruno de Carvalho surpreende ao mostrar noite de festa em Ibiza com a filha mais velha

Bruno de Carvalho escolheu Ibiza para uns dias de lazer em família e entre amigos. O antigo presidente do Sporting rumou até à famosa ilha espanhola na companhia da filha mais velha, Ana Catarina de Carvalho, e do amigo Sérgio Tavares.

Na noite de segunda-feira, 22 de setembro, que se estendeu até ao amanhecer do dia seguinte, os três divertiram-se numa das discotecas mais emblemáticas de Ibiza, onde o cartaz tinha como cabeça de destaque David Guetta, DJ francês conhecido mundialmente pelos seus espetáculos.

O ambiente de festa foi registado em várias imagens, nas quais Bruno de Carvalho surge descontraído e bem-disposto ao lado da filha e do amigo.