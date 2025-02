Falta um dia para Bruno de Carvalho entrar no Desafio Final: Do amor ao jogo, recorde a sua participação no Big Brother

Bruno de Carvalho foi DJ em «festa de arromba» com caras bem conhecidas. Veja tudo!

Bruno de Carvalho revela superstições: «Os meus colegas que não me levem a mal»

Bruno de Carvalho entra no «Big Brother Famosos»!

Bruno de Carvalho entra este domingo no Secret Story - Desafio Final.

Recordamos a participação do empresário no Big Brother Famosos em 2022.

Bruno de Carvalho está de regresso aos realities da TVI, tendo sido anunciado como o novo concorrente do Secret Story – Desafio Final. O empresário entra no jogo este domingo, 9 de fevereiro e promete agitar as águas já turbulentas deste mar tempestuoso.

Mas recorda-se como tudo começou? Foi em janeiro de 2022 que o país parou para ver Bruno de Carvalho entrar na primeira edição do Big Brother Famosos e causar grande impacto, não só pelo seu jogo aguerrido, mas também por ter encontrado o amor ao lado de Liliana Almeida.

O empresário conseguiu manter-se em jogo grande parte do programa, tendo sido o sexto expulso de um total de 13 concorrentes, saindo a apenas duas semanas da grande final, no dia 13 de fevereiro de 2022.

Cá fora, a relação com Liliana Almeida evoluiu e os dois acabaram mesmo por casar em setembro desse ano, numa cerimónia que foi transmitida em direto pela TVI e que, mais uma vez, teve um grande impacto no público português.

Em 2024, Bruno de Carvalho e Liliana Almeida voltaram a ser tema ao decidirem seguir caminhos separados, após dois anos de relação.

Agora, Bruno de Carvalho aceitou o convite para entrar no Desafio Final, e mais uma vez fazer história, ou não fosse ele dono de uma personalidade incomparável e marcante.

Curioso para ver este regresso? É só ficar desse lado e acompanhar tudo na gala deste domingo, aos comandos de Cláudio Ramos, como sempre, na TVI.