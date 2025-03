Bruno de Carvalho esclarece ausência na final do Secret Story - Desafio Final e o motivo é surpreendente: «Não tive como dizer que não»

Bruno de Carvalho diverte-se após sair do «Secret Story - Desafio Final» ao lado de companhia especial

Após ter sido expulso do Secret Story - Desafio Final na semifinal de sábado, Bruno de Carvalho visitou hoje, dia 20 de março de 2025, Manuel Luís Goucha no seu programa das tardes da TVI, para fazer o balanço desta sua experiência neste reality show.

A sua ausência na gala final do programa não passou despercebida e o apresentador aproveitou o momento para o confrontar relativamente a isto. O ex-presidente do Sporting explicou que decidiu ficar ao lado dos pais, depois de lhe pedirem muito para ficar, principalmente o pai, que se encontra hospitalizado e com um estado de saúde delicado: «Não tive como dizer que não».

Bruno de Carvalho revelou também estado de saúde do pai, que foi internado ainda quando estava no Desafio Final: «Está muito lúcido (...) mas tem consciência que está muito fraco».

Veja a conversa:

Recorde que Bruno de Carvalho já tinha visitado Cristina Ferreira no Dois às 10, para comentar a sua prestação no reality show da TVI.

Cristina Ferreira tentou perceber se o ex-concorrente do Big Brother Famosos se preparou de algum modo para o jogo, ao que este garante que recusou ver o programa, para entrar sem expectativas nem opiniões pré-concebidas.

Foi então que confessou que, ao entrar, ficou impactado com o que encontrou na casa. «Tenho de dizer que tive um choque», referiu Bruno ao comentar o jogo de Miguel Vicente e Inês Morais, que definiu como aguerrido: «Eu chamaria outras coisas, mas vou ser simpático. É um jogo aguerrido».

Acusou ainda Miguel Vicente de não saber lidar com o próprio jogo, quando confrontado com o mesmo: «Deu em doido (...) Perdeu-se completamente».

Veja o momento aqui: