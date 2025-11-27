«Confiante no dinheiro dos pais»: Bruno de Carvalho lança farpa pesada a Dylan

Bruno de Carvalho incendiou as redes sociais esta quarta-feira, 26 de novembro, ao apontar críticas impiedosas a Dylan, atual concorrente do Secret Story 9. O ex-presidente do Sporting, conhecido pelo seu estilo frontal e polémico, voltou a causar burburinho com uma mensagem que não passou despercebida.

Através de uma story partilhada no Instagram, Bruno de Carvalho deixou uma farpa certeira ao jovem concorrente. Sem meias-palavras, escreveu: «O cobardolas do 'Dicklan' está muito confiante no dinheiro dos pais».

Bruno de Carvalho tem sido um dos nomes que mais frequentemente reage aos acontecimentos do Secret Story 9, muitas vezes com críticas contundentes aos participantes. Desta vez, o alvo foi Dylan, que tem protagonizado momentos marcantes na casa e dividido opiniões do público.

Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Com personalidades fortes em risco, a semana promete ser marcada por tensão, estratégias e muitas emoções dentro da casa mais vigiada do país. O público volta a ter a palavra final e cada voto pode fazer a diferença.