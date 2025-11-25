Após comentários polémicos sobre AVC Nuno Markl, Gustavo Santos leva resposta afiada de Bruno de Carvalho

A notícia do AVC sofrido por Nuno Markl, na passada quinta-feira, dia 20, tem gerado enorme onda de apoio ao humorista, mas também acabou por desencadear uma polémica inesperada. Confrontado com a situação, Gustavo Santos decidiu gravar um vídeo nas redes sociais, no qual deixou uma mensagem crítica e direta, acompanhada de um apelo à mudança de hábitos de vida do radialista. Bruno de Carvalho não ficou indiferente e reagiu.

No registo partilhado, o antigo apresentador do “Querido, Mudei a Casa” utilizou expressões fortes e apontou o que, na sua opinião, seriam fragilidades na condição física de Nuno Markl.

Entre declarações polémicas, afirmou: «Pálido, flácido, pré-obeso e pró-vacinas com orgulho – não dá, ninguém aguenta. (…) Ou o Nuno acorda para a vida ou pode começar a alimentar-se por uma palhinha ou ir desta para uma banda desenhada feita em sua memória».

Com a discussão a ganhar destaque nos meios digitais e televisivos, Bruno de Carvalho decidiu também partilhar a sua opinião, focando-se na postura de Gustavo Santos. Sem esconder a sua irritação, o ex-concorrente de reality shows mostrou-se particularmente crítico.

«Não gosto deste tipo! Um gajo que passa a vida a pedinchar para lhe comprarem livros e que ouçam as suas diarreias mentais, é chato. Faz sono!», escreveu, de forma bem-humorada mas incisiva.

Para rematar, deixou ainda uma ‘farpa’ final: «Por isso é que está sempre a pedir para as pessoas acordarem!»

Fonte: Instagram

Recorde tudo o que aconteceu e a onda de amor por parte de outras caras conhecidas...

A noite de quinta-feira, 20 de novembro, ficou marcada por um enorme susto para os fãs de Nuno Markl. O humorista, de 54 anos, deu entrada no Hospital de São Francisco Xavier após sofrer um AVC — uma notícia que deixou o país em choque e gerou uma onda imediata de carinho e preocupação.

Já esta sexta-feira, Nuno Markl tranquilizou os seguidores ao garantir que está “a recuperar aos poucos”. Mas, como era de esperar, as mensagens de apoio não pararam de chegar — tanto de admiradores como de amigos próximos.

Uma das reações que mais tocou os fãs veio de Ana Garcia Martins, a Pipoca Mais Doce. A influenciadora e ex-comentadora do Big Brother partilhou uma fotografia ao lado do humorista e deixou um recado cheio de afeto, típico da cumplicidade que os une:

«Agradeço que pares imediatamente com esta brincadeira e te ponhas bom rápido», escreveu.

FONTE: instagram

Simples, sincera e carregada daquele humor terno que caracteriza a amizade dos dois, a mensagem de Pipoca Mais Doce não passou despercebida — e rapidamente somou centenas de reações emocionadas.

A recuperação de Nuno Markl continua a ser acompanhada de perto pelos que lhe querem bem, e a demonstração pública de apoio de Ana Garcia Martins é apenas mais um reflexo do carinho que o humorista desperta.

No Instagram, o humorista partilhou uma fotografia, em que surge na cama do hospital. «Estou a pensar nisto como recolha de material para uma boa edição d’O Homem Que Mordeu o Cão, malta! Obrigado por todo o amor. Estou em óptimas mãos aqui no São Francisco Xavier, estou a a recuperar aos poucos e deixo uma lição para todos: não somos super-homens. Por muito que se amem as 789675 coisas que fazemos, elas podem dar cabo de nós… 😬», escreveu, na legenda da publicação.