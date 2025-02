Alta tensão entre Bruno de Carvalho e Inês Morais: «Jogo de mentira (...) piadas de mau tom»

Bruno de Carvalho criticou a postura de Inês Morais no jogo durante o Especial desta quarta-feira.

Inês Morais respondeu à letra e os dois concorrentes trocaram acusações em clima de tensão.

Bruno de Carvalho e Inês Morais entraram numa discussão acesa em direto no Especial com Cláudio Ramos. Bruno começou por criticar o jogo de Inês e a concorrente respondeu à letra, com os dois a trocar várias acusações, em clima de grande tensão.

«Diz coisas e depois não concretiza nada, são sempre os argumentos da Inês, é falar mais alto que os outros todos não tendo argumentação nenhuma. Eu não consigo perceber porque é que dizem que ela tem poder de argumentação, eu nunca vi poder de argumentação nenhum», começou por referir Bruno de Carvalho.

O empresário acrescentou: «Fico estarrecido com as coisas que a Inês diz. Teceu uma série de acusações que me levaram a dizer que a Inês, a par do Miguel, não tem educação, não tem respeito e percebi hoje, que também tem uns toques de jogo de mentira».

Inês Morais reagiu: «Tenho pena que os meus argumentos não encham o Bruno. Ele diz que eu mando coisas para o ar, mas ele também mandou ao dizer que eu sou mal educada. Eu acredito que nem sempre tenha as melhores atitudes aqui em casa e está tudo bem, mas com ele eu vi uma situação em que eu errei, todas as outras foram o meu poder de argumentação que o melindrou».

«Eu acho que o Bruno está no direito de fazer as acusações que ele quiser e achar o que lhe apetecer, assim como eu estou no direito de caracterizar as piadas dele, que para mim são de mau tom», rematou ainda a concorrente em conversa com Cláudio Ramos, no Especial.