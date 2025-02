Há uma palavra proibida para Bruno de Carvalho dentro do Desafio Final e está relacionada com Inês Morais, mas não só

Bruno de Carvalho entra na casa do Desafio Final! Veja todas as reações

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, Bruno de Carvalho e Inês Morais já protagonizaram um momento único.

Bruno de Carvalho já teve uma missão e está relacionada com Inês Morais e Vânia Sá, duas das antagonistas dentro do Desafio Final. O concorrente teve que dar uma espécie de «crachá» do Dragão - mais forte e impositivo, dominante, intimidante e o crachá do Rato - mais "fraco", influênciavel, apagado.

O concorrente reconheceu que não conhecia nenhuma das duas, mas decidiu oferecer o Dragão a Inês Morais e o Rato a Vânia Sá. Quando Inês recebeu o Dragão disse a palavra «Gratidão» e Bruno de Carvalho reagiu de imediato.

A palavra «Gratidão» é um não para Bruno de Carvalho.

Inês Morais afirmou que em conversa com a Voz, esta lhe tinha dito que era uma palavra «proibida».

Espreite o momento único,

A palavra «Gratidão» está associada a Liliana Almeida, ex-mulher de Bruno de Carvalho.