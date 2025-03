Inês Morais chega ao limite! Estatuto de Bruno de Carvalho posto em causa

No limite! Inês Morais chamou nome a Bruno de Carvalho de durante uma discussão acesa no Secret Story – Desafio Final.

Inês Morais chamou nome a Bruno de Carvalho de durante uma discussão acesa no Secret Story – Desafio Final. Estatuto em causa? Inês Morais revelou sentir-se desrespeitada por Bruno de Carvalho e exigiu mais honestidade e respeito por parte dele, criticou o seu comportamento e estatuto.

Inês Morais não poupou palavras e fez uma duríssima crítica a Bruno de Carvalho durante a emissão do Especial do Secret Story - Desafio Final, transmitido nesta segunda-feira, 10 de março. A concorrente acusou o Bruno de Carvalho de ser «cínico» nas suas atitudes e declarações.

A discussão começou quando, durante uma dinâmica, a Voz questionou Inês Morais sobre a afirmação de Bruno de Carvalho de que não entendia como algumas pessoas poderiam gostar do seu jogo. Inês não hesitou em responder, acusando Bruno de ser desonesto e de tentar passar uma imagem que não condizia com a realidade: «Gostar do meu jogo ou não gostar é a mesma coisa que gostar ou não da minha pessoa».

Inês Morais recordou ainda o momento em que pediu desculpa a Bruno de Carvalho por algo que lhe tivesse feito e lembrou que, apesar de ter feito exatamente o que ele pediu, ou seja, respeitar a sua idade, não o considera uma figura de grande autoridade: «Para mim, o Bruno não tem estatuto de presidente de lado nenhum, nem de figura pública e nem de idade».

A concorrente também fez referência a uma conversa que teve com Bruno, que tentou aconselhá-la, mas que, para ela, revelou-se mais um intento de manipulação: «Eu percebi que ele tentou passar a imagem de que tenho a idade da filha dele. E então?».

Ao ouvir a crítica de Inês Morais, Bruno de Carvalho reagiu de forma fria, afirmando que não dava importância à opinião de quem, na sua visão, não lhe diz nada: «Eu nem sei o que é a Inês».