Inês Morais reage à entrada de Bruno de Carvalho de forma caricata: «Achei interessante (...) mas quando o vi entrar...»

Na Gala de domingo do Secret Story - Desafio Final, aconteceram vários momentos que valem a pena serem referidos. Bruno de Carvalho entrou dentro da Casa e despertou várias reações nos concorrentes.

Inês Morais quando o viu e o cumprimento foi muito cordial, mas algo mais passou pela sua cabeça. A concorrente passou pelo Confessionário e Cláudio Ramos aproveitou para lhe perguntar sobre a entrada do Bruno de Carvalho.

A concorrente achou uma entrada «interessante», mas ficou intrigada, isto porque ela é do clube rival de Bruno de Carvalho.

«Parece muito simpático, não pára quieto»

disse Inês Morais.

A concorrente acrescentou ainda que irá gostar muito de o conhecer e que não será um «monstro».

Recorde-se que Bruno de Carvalho, no momento em que esteve no Confessionário também, falou sobre Inês Morais e do facto de ela estar à defensiva com ele porque não o conhece. Bruno de Carvalho assumiu que compreendia o comportamento da concorrente.