Bruno de Carvalho está a passar por uma depressão e revela o verdadeiro motivo que o levou a entrar no Desafio Final

Após ter sido expulso do Secret Story - Desafio Final na semifinal de sábado, Bruno de Carvalho visitou hoje, dia 20 de março de 2025, Manuel Luís Goucha no seu programa das tardes da TVI, para fazer o balanço desta sua experiência neste reality show.

Assumiu estar a passar por uma depressão, há já alguns anos, e revelou o verdadeiro motivo que despoletou este estado e esta luta: algumas situações da sua vida mediática que aconteceram quando era presidente do Sporting. Mas as razões não ficaram por aqui...

Recordando as várias fases por que passou nos últimos anos, relacionadas com o estado de saúde dos pais, a entrada no Big Brother Famosos, a relação com Liliana Almeida, o casamento e a separação que tanto deu que falar, Bruno de Carvalho explica que no meio de tantas emoções e tantos obstáculos, esqueceu-se de si próprio. Dedicou sempre muita atenção aos outros e nunca a si.

Para além disto confessou que este foi um dos grandes motivos que o levaram a entrar no Desafio Final.

Veja o vídeo e conheça o testemunho de Bruno de Carvalho:

Recorde que Bruno de Carvalho já tinha visitado Cristina Ferreira no Dois às 10, para comentar a sua prestação no reality show da TVI, mas acabou por abrir o coração e falar abertamente sobre o que está a acontecer na sua vida.

«Estou numa situação realmente frágil... Estou a lutar há uma série de tempo contra uma depressão» assumiu o ex-presidente do Sporting, revelando que não tem vivido os seus melhores dias: «Não está a ser fácil».

Veja o momento aqui: