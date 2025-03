A arder! Nervoso, Miguel Vicente faz último aviso e Bruno de Carvalho reage: «Tu estás a ameaçar-me?»

Esta sexta-feira à noite, dia 14 de março, no segmento Extra do Secret Story - Desafio Final, vimos imagens de Bruno de Carvalho e Miguel Vicente, que foram os protagonistas de mais um momento de grande tensão durante uma dinâmica. Segundo as imagens, Bruno de Carvalho levanta-se do seu lugar para se aproximar de Miguel Vicente e bate-lhe palmas aos ouvidos.

Bruno de Carvalho pede-lhe justificações em relação ao seu jogo "provocatório", mas Miguel não quer responder. É nesse mesmo momento que o ex-presidente se levanta e fica ao seu lado, a bater-lhe palmas aos ouvidos, uma atitude de cariz provocatória, e questiona-lhe: «Isto é jogo para ti?». O concorrente algarvio mostra-se bastante incomodado com a situação, não responde e olha para a câmara.

Depois, ainda no Extra, vemos imagens no exterior em que Daniela Santos está a atender um telefonema da Voz, e Miguel Vicente irrita-se com Bruno de Carvalho, queixando-se de ter levado um 'encosto' por parte do colega. Visivelmente chateado com a situação, Miguel abandona o jardim, dirigindo-se ao interior da casa.

Os comentadores Diana Lopes, Inês Simões e Gonçalo Quinaz reagem a estas imagens, e tecem críticas ao comportamento de Miguel, falando em "insegurança", e no facto do concorrente não gostar destas "brincadeiras", que são as mesmas que este faz aos colegas.

Já dentro de casa, Miguel Vicente mostra-se profundamente irritado com o alegado "encosto" de Bruno de Carvalho: "Estou de frente para a Daniela, vem ele e tem que encostar a mim por trás? (...) Estou-te a avisar, não me voltes a fazer isso, olha que também me corre sangue nas veias! É a última vez que te encostas atrás de mim!». Bruno de Carvalho reage, na brincadeira, mas Miguel Vicente não está com um ar contente.

