Bruno de Carvalho faz acusações graves a Miguel Vicente: «Não se usa um familiar estar entre a vida e a morte no jogo de ninguém»

O Especial do Secret Story - Desafio Final de dia 5 de março de 2025 foi marcado pela troca de algumas duras palavras entre Bruno de Carvalho e Miguel Vicente.

Bruno acusou Miguel em pleno direto, perante Cláudio Ramos e Portugal inteiro, que o vencedor do Big Brother 2022 percebeu que estava a passar por um momento delicado dentro do programa e que usou isso como jogo contra si.

No dia anterior, ex-presidente do Sporting recebeu a notícia sobre o estado de saúde do pai, que tem problemas graves de coração. Comunicou aos colegas que não estava bem e que se ia retirar para descansar no quarto, não participando assim em mais nenhuma dinâmica.

«Fiquei de rastos, ele apercebeu-se» começou por dizer Bruno em pleno direto, mostrando-se verdadeiramente revoltado com Miguel: «Não lhe admito isto nem a ele nem a ninguém»

Mas as acusações foram ainda mais a fundo, com o ex-concorrente do Big Brother Famosos a acusar o colega de aproveitar toda esta situação do seu pai para o picar, num momento difícil para si: «Não se usa um familiar estar entre a vida e a morte no jogo de ninguém».

Foi quando Bruno de Carvalho afirmou que Miguel é infantil e «não tem valores nenhuns», que Cláudio Ramos se viu obrigado a intervir: «Não vale a pena ofendermos Bruno».

Miguel Vicente teve oportunidade de se defender, negando ter feito tal jogo: «Jamais faria uma coisa dessas. O Bruno sim está a usar isto para jogo»

Veja todo o momento aqui:

Já no Especial de dia 4, o assunto do estado de saúde do pai de Bruno de Carvalho foi abordado.

Cláudio Ramos questionou: «Em que momento é que se encontra?» Bruno de Carvalho assume que está num momento mau da sua vida: «Tive hoje uma notícia muito forte».

Cláudio Ramos mostra-se solidário para com Bruno, afirmando ser crente e desejando: «Vamos esperar que tudo corra pelo melhor».

Veja o momento: