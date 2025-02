Duelo de titãs! Troca de ameaças acesas entre Bruno de Carvalho e Miguel Vicente «explode» no Desafio Final

As imagens que não viu: Bruno de Carvalho e Miguel Vicente em discussão no confessionário depois de um confronto aceso!

As imagens que não viu: Bruno de Carvalho e Miguel Vicente em discussão no confessionário depois de um confronto aceso!

No Diário do Secret Story - Desafio Final, analisamos todas as imagens do confronto intenso de Miguel Vicente e Bruno de Carvalho que teve que ser resolvido no Confessionário com a Voz.

Tudo começou no Especial do dia 12 de fevereiro onde Miguel Vicente e Bruno de Carvalho iniciaram a sua discussão. O ex-presidente do Sporting é conhecido pela sua intensidade e temperamento e não poupou críticas a Miguel Vicente, dizendo-lhe

«Fiquei desiludido com o Miguel desde que entrei na casa»

Miguel Vicente nunca se deixa ficar e não foi diferente neste caso referindo que Bruno de Carvalho não tece «arcaboiço» para manter uma conversa civilizada. Acrescentou ainda «Entrou com o objetivo de desmascarar o meu jogo, mas a verdade é que nunca consegui entender a postura dele».

Bruno de Carvalho não poupou nas críticas, apelidando Miguel Vicente de «Son Goku da Malveira», numa clara ironia que gerou risos entre os restantes concorrentes. A referência ao famoso personagem de anime foi uma tentativa de Bruno de Carvalho de descredibilizar o jogador, chamando-o de alguém que tenta «impressionar» sem argumentos válidos.

A discussão continuou e Miguel Vicente continuou a criticar Bruno de Carvalho afirmando que ele é uma criança e é precisamente por esse motivo que está sozinho. Bruno de Carvalho farto da má educação do concorrente, disse à Voz que se calhar era necessário irem resolver as coisas para o Confessionário com a Voz presente.

Mas a verdade é que mesmo dentro do Confessionário a discussão não acalmou, bem pelo contrário. Os dois «titãs» continuaram e existiram inclusivamente ameaças.

Antes de se dirigirem os dois para o Confessionário, Bruno de Carvalho chegou a um ponto de rutura tal foi o clima de tensão, abandonando a sala e retirando o microfone, visivelmente irritado.

«É um malcriadão», disse ele sobre Miguel Vicente, acrescentando que ele e Inês Morais «devem ser expulsos», referindo-se à atitude dos dois. «A fiteira, a hipócrita, uma catraia», disparou, arrasando Inês de forma implacável.

Bruno de Carvalho incluiu Inês Morais no seu discurso, porque esta interveio na discussão com Miguel Vicente dizendo que estava a achar todo aquele espetáculo entre Bruno e Miguel muito divertido.