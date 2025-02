Miguel Vicente vai ao limite com Bruno de Carvalho: «Tinhas tudo para ser um homem com H grande e...»

Miguel Vicente é totalmente ignorado por Bruno de Carvalho e tenta levá-lo ao limite... com menções do exterior

Ontem, durante o Especial do Secret Story: Desafio Final, conduzido por Cláudio Ramos, um dos temas abordado foi o comportamento de Miguel Vicente perante os colegas. Sandrina Pratas acusa Miguel de ter ido à cozinha de madrugada e de ter feito «muito barulho», e nega o facto de Miguel Vicente lhe ter pedido desculpa.

Miguel Vicente dá o exemplo do que aconteceu entre si e Sandrina Pratas, relativamente à «tomada de posição», e atesta que «ainda bem que aconteceu assim, pois assim acordou para o jogo». Cláudio Ramos questiona Miguel Vicente sobre se este estava ou não consciente de estar a fazer barulho de propósito para incomodar os colegas, mas este nega. Daniela Santos intervém e diz que este fez um «barulho ensurdecedor», e diz que este «leva as pessoas à exaustão». Recorda, ainda, o facto de Miguel Vicente andar a «encher a mochila» de Sandrina, o que a levou a um ataque de choro.

A derradeira intervenção surge com Bruno de Carvalho, que se mostra incrédulo e implacável com Miguel Vicente pela forma como alegadamente trata os colegas: «Como é que uma pessoa é sistematicamente desrespeitadora e mal-educada com as meninas desta casa, porque de resto ele tem medo, e aproveita para dizer: “Eu até te trouxe para jogo!”», e continua, «Ele põe as meninas a chorar, nervosas, quase de rastos (…) ele faz isto porque ele é assim, não tem a ver com jogo! Isto é levar as pessoas à loucura, é de doidos!», afirma.

Veja tudo, no vídeo em baixo.

Já depois do Especial, os concorrentes estão na mesa de jantar, e Miguel Vicente critica Tiago Rufino e os restantes colegas por terem comido batatas fritas e bebido quase todo o sumo, acusando-os de «não saberem partilhar». «Já comeram três ou quatro pacotes de batata frita, e a dispensa abriu ontem! Deve-se racionar para dar para todos, somos ainda nove, não é?», atira Miguel Vicente. Iury Mellany responde ao colega, e termina como «Tu comigo sabes que não fazes farinha, filho!». Veja o momento, em baixo.

No final do jantar, o momento mais tenso é protagonizado entre Miguel Vicente e Bruno de Carvalho, quando Miguel faz algumas provocações ao colega: «Eu tenho estado a observar-te, e de facto, eu tenho compaixão por ti porque tu tinhas tudo para ser uma pessoa bem-sucedida na vida, e noto uma profunda tristeza em ti. Sinto uma compaixão enorme por ti, porque acho que és uma pessoa super sozinha lá fora (…) sinto uma tristeza por ti! E com 53 anos, é o que está aos olhos… tinhas tudo para ser um homem com H grande!», atira. Veja todas a reações deste momento em particular, no vídeo em baixo.

Já Bruno de Carvalho ignora todas as palavras de Miguel Vicente, e continua a conviver com os outros colegas, o que parece irritar o concorrente algarvio.