Outro nível! Bruno de Carvalho aperta com Miguel Vicente: «Futilidade não é o que tu queres, é o que está no (...)»

Confronto ao rubro! Miguel Vicente questiona Bruno de Carvalho, e a resposta do concorrente não deixa margem para dúvidas.

A tensão voltou a aumentar na casa do Secret Story Desafio Final nesta terça-feira, 11 de fevereiro, quando Bruno de Carvalho e Miguel Vicente se confrontaram durante uma dinâmica intensa. O tema da dinâmica foi sobre quem estava no jogo pelos motivos mais fúteis, e a escolha de Miguel Vicente, ao atribuir a «futilidade» a Bruno de Carvalho, desencadeou uma resposta intensa!

Durante a dinâmica, a pergunta era clara: «Quem está no Desafio Final pelos motivos mais fúteis?». Ao ser desafiado a dar a sua opinião, Bruno de Carvalho negou a ideia de que a sua presença no jogo fosse movida por futilidade e explicou que ninguém estava ali com objetivos fúteis, mas sim com diferentes estratégias.

Explicou que alguns dos concorrentes estavam ali para construir uma marca pessoal, enquanto outros buscavam notoriedade ou alimentavam o próprio ego.

Porém, quando Miguel Vicente leu uma nova pergunta, que indicava quem tinha menos poder de argumentação, o concorrente apontou Bruno de Carvalho, e considerou que este poderia ter usado mais exemplos para defender a sua posição, mas escolheu seguir pelo «caminho mais fácil».

A resposta de Bruno de Carvalho não demorou. Com uma postura firme, atirou: «Futilidade, no dicionário, tem uma explicação. Não é a que tu queres, é a que está no dicionário.»

Bruno de Carvalho continuou, e explicou que futilidade envolve motivos sem qualquer interesse ou relevância, algo que não se aplicava a ele nem aos outros concorrentes de forma geral: «Eu acho que há aqui pessoas fúteis? Acho! Se eu acho que há aqui pessoas que não têm interesse nenhum para a minha vida? Acho! Agora, sinceramente, se os motivos são fúteis, eu tenho que me cingir ao dicionário”, afirmou com convicção.

Bruno de Carvalho não se conteve ao comentar a resposta de Miguel Vicente e disse ainda que gostaria que a pergunta tivesse sido direcionada para ele de uma forma mais eficaz, mas que, na falta disso, foi uma oportunidade para esclarecer a sua visão sobre o jogo. Este momento causou agitação na casa, e deixou os outros concorrentes atentos à reação de Bruno.

