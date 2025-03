Bruno de Carvalho enfrenta período delicado da sua vida dentro do Desafio Final: «Vamos esperar que tudo corra pelo melhor»

Foi ontem, dia 5 de março de 2025, que no Secret Story - Desafio Final, Bruno de Carvalho recebeu uma dura notícia, sobre a saúde do pai. Comunicou aos colegas que não estava bem e que se ia retirar para descansar no quarto, não participando assim em mais nenhuma dinâmica.

Já no quarto, em conversa com Daniela Santos, o ex-presidente do Sporting refere que o pai está internado no hospital.

Veja o momento:

Mais tarde, no Especial com Cláudio Ramos, o ex-concorrente do Big Brother Famosos abordou o assunto no confessionário. O apresentador questionou: «Em que momento é que se encontra?» Bruno de Carvalho assume que está num momento mau da sua vida: «Tive hoje uma notícia muito forte».

Cláudio Ramos mostra-se solidário para com Bruno, afirmando ser crente e desejando: «Vamos esperar que tudo corra pelo melhor».

Veja o momento: