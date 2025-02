Só mesmo com Bruno de Carvalho poderia acontecer isto. Vídeo já é dos mais vistos

​​​​Um momento inesperado que fez todos rirem às gargalhadas – ninguém viu isto a acontecer! Veja aqui a brincadeira de Bruno de Carvalho e Sandrina Pratas!

Bruno de Carvalho entrou dentro da Casa do Secret Story no passado domingo e já tem vindo a despertar várias reações nos concorrentes. Veja aqui o que aconteceu!

No Secret Story - Desafio Final, Bruno de Carvalho protagonizou um momento inédito que deixou todos os concorrentes de boca aberta… e às gargalhadas!

Durante a tarde de ontem, Sandrina Pratas estava confortavelmente deitada no sofá, enroscada a Iury, quando Bruno de Carvalho decidiu animar o momento. Sem hesitar, aproximou-se do sofá, ignorou completamente Sandrina e atirou na brincadeira: «Tenho a certeza que ninguém se sentou no meu lugar!»

Para surpresa de todos, Bruno de Carvalho lançou-se em cima de Sandrina, a rir à gargalhada! A reação dos colegas não se fez esperar, e a sala rapidamente se encheu de risos!

O episódio tornou-se um dos momentos mais divertidos desta edição, ao mostrar o lado mais brincalhão e descontraído dos concorrentes!

