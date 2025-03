Bruno de Carvalho assume estar a lutar contra um depressão: «Não está a ser fácil»

Após ter sido expulso do Secret Story - Desafio Final na semifinal de sábado, Bruno de Carvalho visitou Cristina Ferreira no Dois às 10, para comentar a sua prestação pelo reality show da TVI.

A conversa desenvolveu-se e Bruno acabou por abrir o coração e falar abertamente sobre o que está a acontecer na sua vida. «Estou numa situação realmente frágil... Estou a lutar há uma série de tempo contra uma depressão» assumiu o ex-presidente do Sporting, revelando que não tem vivido os seus melhores dias: «Não está a ser fácil».

Recordando as várias fases por que passou nos últimos anos, relacionadas com o estado de saúde dos pais, o Big Brother Famosos, a relação com Liliana Almeida, o casamento e a separação que tanto deu que falar, Bruno de Carvalho explica que no meio de tantas emoções e tantos obstáculos, esqueceu-se de si próprio: «Nunca deu para pensar em mim».

Cristina Ferreira aproveitou o momento para questionar: «Achas que a vossa relação acaba por causa disso?»

Saiba qual foi a resposta de Bruno de Carvalho:

Após ter sido expulso do Secret Story - Desafio Final na semifinal de sábado, Bruno de Carvalho mostrou-se em clima de festa, numa partilha no Instagram que regista momentos de diversão, ao lado de Cláudio Alegre e Gabriel Sousa também ex-concorrentes do reality show da TVI.

A noite animada, que aconteceu numa discoteca em Lisboa, revelou a cumplicidade entre os ex-concorrentes, que continuam a fortalecer a amizade fora da casa mais vigiada do país.

