O que fez Bruno de Carvalho após sair em sexto lugar do Desafio Final? A noite foi de festa, mas é a companhia que está a dar que falar

Após ter sido expulso do Secret Story - Desafio Final na semifinal de sábado, Bruno de Carvalho mostrou-se em clima de festa, numa partilha no Instagram que regista momentos de diversão, ao lado de Cláudio Alegre e Gabriel Sousa também ex-concorrentes do reality show da TVI.

A noite animada, que aconteceu numa discoteca em Lisboa, revelou a cumplicidade entre os ex-concorrentes, que continuam a fortalecer a amizade fora da casa mais vigiada do país.

Percorra a galeria e veja como foi a noite de Bruno de Carvalho

Recorde que Bruno de Carvalho foi o primeiro expulso da noite de sábado, dia 15 de março de 2025, que ficando em sexto lugar, com apenas 5% dos votos.

Veja aqui um dos momentos mais emocionantes deste sábado e todas as reações na casa e no estúdio!

